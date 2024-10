Salute cardiovascolare in tour, nove tappe attraverso l’Italia

30 ottobre 2024

È partito da Lacchiarella, Comune alle porte di Milano e sede di Corman, il Truck Tour di "Dai valore al tuo cuore", campagna di prevenzione cardiovascolare promossa da Corman e Omron Healthcare. Una iniziativa itinerante che ha in seguito toccato Milano, Trento, Verona, Bologna, Firenze, Roma, Napoli e che si conclude domani a Bari.

All'interno di un van tutti i cittadini che lo desiderassero hanno potuto sottoporsi a un controllo della salute del proprio cuore attraverso tre esami gratuiti che valutano il rischio cardiovascolare: misurazione della pressione arteriosa, elettrocardiogramma (Ecg e rilevazione della fibrillazione atriale, una pericolosa aritmia cardiaca che può aumentare di cinque volte il rischio di ictus. Prestazioni effettuate, nel pieno rispetto della privacy, con il supporto di farmacisti qualificati e di strumentazione all'avanguardia.

In Europa le malattie cardiovascolari rappresentano la prima causa di morte. Lo stesso discorso vale per l'Italia, dove (fonte l'Istituto superiore di sanità) il 41% dei nostri connazionali tra i 18 e i 69 anni ha almeno tre fattori di rischio. Secondo alcuni studi l'individuazione precoce della fibrillazione atriale riduce il rischio di ictus di oltre il 60%: tra i principali sintomi da monitorare, in tema di fibrillazione, l'ipertensione arteriosa. Soprattutto dopo i quarant'anni è utile sottoporsi a monitoraggi costanti della salute del cuore, attraverso elettrocardiogramma, misurazione della pressione arteriosa e rilevazione della fibrillazione atriale, che possono essere effettuati nella propria farmacia di fiducia o anche a casa con strumenti appropriati. Più in generale, prevenire eventi cardiovascolari gravi significare adottare stili di vita sani, a partire dalla rinuncia al fumo, dal tempo dedicato all'attività fisica, dalla scelta di abitudini alimentari che non inducano sovrappeso o disturbi del metabolismo

Mantovani (Corman): vicini ai cittadini e alle farmacie

«Con l'avvio della partnership, venticinque anni fa, tra Corman e Omron Healthcare ha iniziato a diffondersi nelle famiglie italiane l'utilizzo di strumenti ad hoc per la misurazione domiciliare della pressione, che con il tempo è ormai divenuta consuetudine», ricorda Guido Mantovani, amministratore delegato di Corman, presentando l'iniziativa nella sede del gruppo, a Lacchiarella. «La novità degli ultimi anni è quella della farmacia dei servizi, in grado di fornire ai cittadini alcune prestazioni diagnostiche, tra le quali gli Ecg. Ora la nuova frontiera è rappresentata da questo elettrocardiografo portatile, Kardia, che è al centro di questo tour della salute cardiovascolare che oggi parte dalla nostra sede. Da parte sua Corman prosegue il suo cammino a fianco dei cittadini e delle farmacie, a sostegno della salute e del benessere collettivo».

A proposito di farmacia dei servizi a sostenere il progetto c'è anche Federfarma Lombardia, rappresentata da Manuela Bandi, la quale ricorda il ruolo cruciale delle farmacie nel fare educazione sanitaria e prevenzione sul territorio, grazie al rapporto privilegiato con i cittadini.

La campagna si avvale anche del patrocinio della Società italiana di cardiologia e di A.L.I.Ce. Italia ODV (Associazione per la Lotta all'Ictus Celebrale).

