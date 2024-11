Diabete: quale dieta? I consigli della dott.ssa Serena Missori

13 novembre 2024

Quali sono le diete più gettonate e pubblicizzate sul web?

In occasione della Giornata Mondiale del Diabete la dottoressa Serena Missori, endocrinologa e diabetologa, spiega l'importanza dell'alimentazione per chi soffre di diabete. E proprio all'intrinseca relazione tra alimentazione, glicemia e insulina ha dedicato il suo nuovo volume " La dieta per glicemia e insulina con il Metodo Missori-Gelli " (Edizioni Lswr)."La prima cosa da ricordare è che non esiste una dieta che vada bene per tutti - spiega la dott.ssa Missori - Infatti non si può applicare lo stesso modello a chiunque perché bisogna tenere in considerazione eventuali allergie, intolleranze, scelte nutrizionali su base etica, stile di vita in generale e quindi scegliere il modello nutrizionale più idoneo che si è in grado di sostenere a lungo senza sacrificio".

"Ne esistono tantissime per cercare di soddisfare gusti, esigenze, necessità e ognuna ha i suoi pro e contro, che devono essere attentamente soppesati in base alle necessità individuali e al proprio Biotipo morfologico prevalente".



Dieta mediterranea

Questa dieta generalmente consiste in piccole quantità di carne rossa, quantità da basse a moderate di pesce, pollame e grandi quantità di frutta, verdura, cereali integrali e legumi con olio d'oliva illimitato come fonte di acidi grassi monoinsaturi.

Questa dieta ha un impatto positivo sul controllo glicemico e ha dimostrato di ridurre l'incidenza del diabete.



Dieta Low Carb

La dieta a basso contenuto di carboidrati consente dai 50 ai 100 grammi di carboidrati al giorno, alimenti ricchi di proteine come carne, pollo e crostacei, alimenti ricchi di grassi (come burro e avocado), frutta e verdura a basso contenuto di carboidrati (come broccoli, insalata verde e frutti di bosco).

Può essere efficace nella gestione del diabete mellito di tipo 2 a breve termine. Ma è necessaria cautela perché potrebbe eliminare importanti fonti di energia, fibre, vitamine e minerali.

Dieta chetogenica

La dieta chetogenica è forse quella più in voga in questo momento storico, considerata anche superiore alla low carb per la perdita di peso, la riduzione dell'infiammazione e il controllo della glicemia.

È una dieta a basso contenuto di carboidrati, alto contenuto di grassi e moderato contenuto di proteine. È sempre necessaria la supervisione medica e del nutrizionista.

I suoi benefici nel diabete mellito di tipo 2 sono la riduzione e la stabilizzazione delle concentrazioni di glucosio e insulina nel siero, la riduzione della concentrazione di emoglobina glicata e la riduzione dell'indicatore HOMAR, della resistenza all'insulina e della massa corporea.

Sulla base dei dati disponibili, si può anche affermare che potrebbe essere ragionevole applicarla anche nel caso di diabete di tipo 1. Infatti l'effetto benefico di una dieta chetogenica nel tipo 1 può derivare dalle sue capacità antinfiammatorie, dalla stabilizzazione glicemica e dai potenziali effetti sul pancreas.

Dieta vegetariana e vegana

Le diete vegetariane sono state studiate negli ultimi decenni per i loro effetti preventivi e terapeutici sul diabete e potrebbero essere più utili dei farmaci per la gestione del diabete. Infatti sembrano essere inversamente associate al rischio di sviluppare il diabete, indipendentemente dall'associazione positiva del consumo di carne con lo sviluppo del diabete.

Anche in questo caso però occorre fare attenzione. La dieta vegetariana e quella vegana, infatti, devono essere supportate da un'integrazione di vitamine e minerali eventualmente carenti, e di aminoacidi e proteine se l'apporto giornaliero è insufficiente.

Quindi, quale tra queste diete può essere scelta se si soffre di diabete?

In realtà, possono andare tutte bene ma occorre personalizzarle in base al proprio biotipo morfologico di appartenenza (bilioso, sanguigno, linfatico e celebrale) e in base alle proprie caratteristiche psicofisiche.

È invece sconsigliata la dieta chetogenica in caso di:

- diabete mellito di tipo 2 scompensato, quindi con valori di glicemia molto elevati,

- diabete mellito di tipo 1 scompensato con chetoacidosi.

Quali alimenti aiutano nel controllo dell'indice glicemico?

L'avena: è stato dimostrato che apporta sia benefici alla salute cardiovascolare sia per la resistenza insulimica.

Le patate: per una glicemia ottimale possono essere consumate mature, lesse sia fredde che tiepide, in padella, a forno o fritte in olio extravergine di oliva. Sì anche agli gnocchi di patate.

Le batate: se consumate nella stessa modalità delle patate, aiutano a stabilizzare la glicemia.

I grassi buoni, come olio evo, burro di frutta oleosa. Aiutano a ridurre la risposta glicemica inserendoli nei propri pasti

Le proteine: rallentano l'assorbimento degli zuccheri e riducono la risposta glicemica

La frutta poco matura: aiuta nel controllo della glicemia e dell'insulina





Il libro

La dieta per glicemia e insulina con il Metodo Missori-Gelli®

Cura e previeni diabete, iperinsulinemia, sovrappeso, obesità, steatosi epatica senza privazioni, gestendo le emozioni e utilizzando le strategie più idonee in base al tuo biotipo.

Edizioni Lswr





Gli autori



Serena Missori - Medico chirurgo, endocrinologa, diabetologa, esperta in nutrigenomica ed epigenetica, specialista in cefalee, medicina funzionale rigenerativa e potenziativa, medicina anti-aging e anti-stress, ideatrice del Metodo Missori-Gelli® e della nutrizione biotipizzata. Già docente nei corsi di Alta Formazione in Metodologie Anti-Aging e Anti-Stress presso "Sapienza" Università di Roma e autrice di libri di salute e benessere. Blogger e autrice di articoli per testate giornalistiche e agenzie di stampa, tiene corsi di aggiornamento per professionisti del settore ed è divulgatrice scientifica sui social media e sul web.

I suoi libri per Edizioni Lswr:

La dieta dei biotipi; La dieta della tiroide; La dieta della pancia, Asse tiroide-intestino; Il reset ormonale.

I due ricettari per Edizioni Lswr:

Tiroide e metabolismo - le ricette; Serena Cucina.



Alessandro Gelli - Farmacista, Direttore tecnico scientifico e Presidente onorario dell'Accademia delle Scienze e Medicina Funzionale Uranus. Ideatore, coordinatore e già docente incaricato dei corsi di Alta Formazione e Formazione in Metodologie Anti-Aging e Anti-Stress presso "Sapienza" Università di Roma. Divulgatore e formatore scientifico, è coautore e autore di numerosi libri tra cui "Vincere la Stanchezza, lo Stress e la Fatica" (LSWR 2020).





