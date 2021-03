13 marzo 2021

Mascherine: nessun problema di respirazione a riposo o in attività

Secondo uno studio pubblicato su, indossare una mascherina, di stoffa o chirurgica, non compromette la capacità dei soggetti di respirare efficacemente. «È ormai noto che le mascherine sul viso aiutano a prevenire la diffusione di Covid-19, ma sappiamo anche che alcune persone hanno problemi di disagio o difficoltà di respirazione mentre le indossano» spiega Steven Shein, degli, e della, autore principale dello studio.I ricercatori hanno misurato la, la tensione transcutanea di anidride carbonica e i livelli di ossigeno in 50 volontari adulti che avevano svolto diverse attività della durata di 10 minuti ciascuna. Queste comprendevano stare seduti in silenzio e poi camminare rapidamente senza mascherina, sedersi in silenzio e poi camminare a passo svelto indossando una mascherina di stoffa, sedersi in silenzio e poi camminare a passo svelto indossando una mascherina chirurgica. L'età media dei partecipanti era di 33 anni, e il 32% di essi aveva indicato di soffrire di una patologia cronica come l'asma Gli esperti hanno osservato che nessun partecipante ha sviluppato un basso livello di ossigeno o un alto livello di anidride carbonica nel sangue mentre indossava una mascherina di tessuto o chirurgica, sia a riposo che durante l'esercizio. Secondo quanto rilevato, i ricercatori ritengono che il rischio per la popolazione adulta generale di avere livelli significativamente anormali di ossigeno o anidride carbonica quando si indossa una mascherina di tessuto e chirurgica sia praticamente uguale a zero. «La nostra speranza è che questi risultati rassicureranno le persone sul fatto che il loro corpo è in grado di scambiare adeguatamente l'ossigeno e l'anidride carbonica anche se indossano una copertura per il viso» concludono gli autori.