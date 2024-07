Long Covid in allarmante aumento secondo l’Oms

31 luglio 2024

I Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie annunciano un "allarmante aumento" dei casi di long Covid negli ultimi mesi. Quasi il 7% degli americani adulti, pari a 17,6 milioni ne soffre. Un problema che non riguarda solo l'America, ma anche il nostro Paese. "Le statistiche raccolte dall'Oms ci ricordano che dall'inizio della pandemia ci sono stati, in tutto il mondo, oltre 765.222.932 casi di contagio, con quasi sette milioni di morti. Nella sola Lombardia, i contagi sono stati oltre 4 milioni con quasi 50 mila decessi. Sebbene, per il momento, possiamo considerare vinta la sfida pandemica del Covid-19, ancora molte persone, anche a distanza di anni dal contagio, convivono con gli effetti debilitanti del Long-Covid", dichiara Claudio Lucifora, direttore del Centro di ricerca sul lavoro 'Carlo Dell'Aringa' (Crilda) dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e coordinatore del progetto Pascnet. Ecco perché gruppi di ricercatori americani stanno chiedendo che i National Institutes of Health istituiscano al suo interno un dipartimento dedicato alle malattie croniche generate da infezioni. La Federation of American Scientists ha presentato una richiesta formale in questo senso al National Institutes of Health.





Long covid: i sintomi

I sintomi principali del long Covid sono fatica, mal di testa cronico, nebbia mentale, difficoltà a compiere attività quotidiane, fino a problemi cardiaci e neurologici. Solo lo scorso ottobre, il tasso di americani con long Covid era del 5,3%. L' aumento di oltre l'1,5%, osservano gli esperti, indica che il long Covid è la malattia infettiva che ha registrato la crescita più alta durante l'inverno, dopo l'influenza. "Queste stime sono semplicemente una istantanea di cosa accade in uno specifico momento", ha detto il portavoce dei Cdc, Dave Daigle. "È difficile - ha aggiunto - capire i motivi della tendenza e pronosticare il futuro. Per essere diagnosticata come long Covid, la sindrome deve essere sintomatica per almeno quattro mesi, quindi considerando i contagi invernali, i casi di potrebbero continuare ad aumentare.

