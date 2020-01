15 gennaio 2020

Asma, bronchite ed enfisema destinati a crescere: colpa dell'inquinamento

Il riscaldamento globale sta diventando il nemico numero uno delle nostre vie respiratorie: più aumentano le temperature, infatti, è più aumenta l'che determina le patologie di bronchi, gola e polmoni.Uno studio delper la ricerca atmosferica segnala che aumenterà non l'ozono "buono" (quello nella stratosfera che blocca le radiazioni ultraviolette nocive) ma quello "cattivo" determinato dalle reazioni chimiche che si innescano tra ossidi di azoto, che provengono dalle emissioni inquinanti prodotte dall'uomo, e composti organici volatili in presenza di luce solare.Secondo lo studio il riscaldamento globale e maggiori, agiranno da stimolo alle reazioni chimiche che generano l'ozono. Se non si interverrà diminuendo le emissioni inquinanti il numero dei periodi di otto ore in cui l'ozono supererà le 75 parti per miliardo (la soglia considerata sicura dall'Agenzia Usa per la protezione dell'ambiente) aumenterà del 70 per cento entro il 2050.I risultati per la nostra salute? Dalla tosse e irritazioni della gola fino all'aggravamento di patologie comeed