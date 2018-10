22 ottobre 2018

Focus

Influenza: sei regole per proteggersi e non diffondere il virus

Il sistema immunitario è un alleato prezioso

"Dàgli all'untore!"

Evitare di stare a stretto contatto con persone influenzate. Rimanere a casa da scuola o dal lavoro quando si ha l'influenza. Coprire bocca e naso con un fazzoletto in caso colpi di tosse e starnuti. Lavarsi spesso le mani con acqua calda e sapone per almeno 20 secondi, oppure, se ciò non è possibile, utilizzare gel disinfettanti a base di alcol. Evitare di toccarsi naso, bocca e occhi quando si ha l'influenza. Disinfettare spesso le superfici che potrebbero essere venute a contatto con il virus a scuola a casa e al lavoro.

Ci siamo. Come ogni anno arriva la stagione fredda e arriva puntuale anche l'. E come ogni anno sorgono dubbi su come proteggersi daglie come evitare di diffondere la malattia a chi ci sta vicino.«L'influenza è unache può colpire chiunque e che si trasmette piuttosto facilmente tra le persone» spiegano gli esperti statunitensi deiche sul loro sito pubblicanoaccurate sull'influenza, dallealla storia delle diverse epidemie, senza trascuraresu come proteggere se stessi e gli altri.Le persone particolarmente a rischio come iglio chi soffre di malattie comeovrebbero comunque mettere in conto la vaccinazione, strumento di protezione efficace e sicuro.Non tutti si ammalano nella stagione fredda e anche quando il virus ha la meglio, non tutte le persone mostrano sintomi della stessa intensità. Queste differenze dipendono da numerosiche influenzano il sistema immunitario, principale responsabile delle nostre difese contro il virus influenzale. Ecco allora che cercare di mantenere in forma questi alleati della salute diventa una delle strategie vincenti per non contrarre l'influenza o comunque per riuscire a superarla in fretta e senza troppo conseguenze.E per raggiungere questo obiettivo sono tante le azioni che possiamo mettere in campo a partire da ciò che mangiamo. Non bisogna però pensare che abbuffarsi di cibi ricchi disia la soluzione. La vitamina C, così come molti altri micronutrienti (vitamine e sali minerali) ha un ruolo fondamentale per la buona salute del sistema immunitario ma da sola non basta: serve unaper garantire al corpoa sufficienza, ed è fondamentale. Da non dimenticare poi che anche il, l'e la ricerca diaiutano il sistema immunitario a mantenersi attivo.Forse scomodarepuò sembrare eccessivo, ma in effetti ciascuno di noi può diventare "untore" nella vita quotidiana e aprire le porte alladell'influenza con i propri comportamenti. Contenere il contagio però non è così difficile, e lo spiegano bene gli esperti deiindicando alcune semplici regole.