04 ottobre 2018

Interviste, Video

Influenza in arrivo, intervista a Fabrizio Pregliasco

Come ogni anno l'arrivo della stagione fredda porta con sé la diffusione di malattie virali dovute e virus influenzali e parainfluenzali. Ma come si riconosce l'influenza, e come sarà quella di quest'anno? Chi deve vaccinarsi? E come curare i sintomi ?

Lo abbiamo chiesto a Fabrizio Pregliasco, virologo e ricercatore del Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute dell'Università degli Studi di Milano e Direttore Sanitario IRCCS Galeazzi di Milano.