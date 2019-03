21 marzo 2019

Uno spot per salvaguardare le ossa

Fai la prima mossa

Laura Morante è protagonista dello spot e testimonial dell'iniziativa di sensibilizzazione sulla prevenzione della fragilità ossea rivolta al paziente con fragilità ossea che vuole riportare alta l'attenzione sull' osteoporosi e divulgare una corretta informazione sull'importanza dei giusti trattamenti dopo la prima frattura da fragilità e sulla rilevanza dell'aderenza e della persistenza al trattamento, al fine di evitarne un'altra.

All'insegna dello slogan "Fai la prima mossa. Cura le tue ossa" la famosa attrice e regista, tra le più amate ed apprezzate del cinema italiano, presta per la prima volta il suo volto per lo spot e per tutto il materiale informativo volto a sensibilizzare sulla fragilità ossea e promuoverne la prevenzione primaria e secondaria.

L'iniziativa riunisce 10 società scientifiche (specialistiche e di medicina generale), Federfarma, ANMAR Onlus - Associazione Nazionale Malati Reumatici Onlus e Senior Italia Federanziani.

La Campagna si rivolge in modo particolare agli over 50 che rappresentano la parte della popolazione più a rischio di fragilità ossea.

Oltre allo spot on air sulle principali tv, la campagna si avvale anche di: