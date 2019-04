17 aprile 2019

Udito, dieci consigli per preservarlo

La capacità di sentire bene ha un ruolo centrale in tutto l'arco della vita delle persone, e ignorare eventuali deficit non influisce solo sulla salute individuale: una perdita uditiva trascurata può alzare barriere sociali, nel campo dell'educazione, del lavoro e in molti ambiti della vita.

Nei bambini, ad esempio, l'udito è fondamentale per acquisire il linguaggio: i disturbi durante l'infanzia e l'adolescenza possono causare riduzioni nella capacità di attenzione e di concentrazione, difficoltà di lettura e di comprensione, con conseguenze negative sul rendimento scolastico. Una gestione tempestiva dell'ipoacusia (cioè la diminuzione della capacità uditiva), invece, incide positivamente sulle capacità di apprendimento. Anche negli adulti prendersi cura dell'udito può ridurre il rischio di isolamento e di depressione, che nelle persone che non sentono bene è due volte più alto rispetto a chi ci sente. La ridotta capacità uditiva non adeguatamente trattata si associa, inoltre, ad una maggiore probabilità di declino cognitivo, che può essere fino a cinque volte maggiore nei casi gravi di ipoacusia. Infine, anche sul lavoro è necessario intervenire: le stime, infatti, indicano come una persona con difficoltà uditiva abbia il doppio delle probabilità di essere disoccupato.

I controlli periodici , da effettuare come per il dentista, l'oculista o il medico di medicina generale, giocano un ruolo centrale nella riduzione dell'impatto dei problemi di udito, così come la diagnosi e gli interventi precoci: più di sei casi di ipoacusia su dieci potrebbero essere evitati se venissero adottate adeguate misure preventive.



Dieci consigli quotidiani per preservare l’udito: