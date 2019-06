08 giugno 2019

News

Volete fianchi torniti? Ecco come fare

A mela, a pera o a clessidra? Sono diverse le forme del corpo di una donna ma se tenete a modellare il vostro con fianchi torniti, indispensabili da sfoggiare nella prossima estate, vi suggeriamo sei semplici esercizi fitness da programmare nella vostra routine di bellezza.

Ricordate che questi esercizi possono essere fatti ovunque ma richiedono un breve riscaldamento e un abbigliamento 'comodo' che vi permetta movimenti ampi in libertà.

Primo step - Sdraiatevi a terra sul fianco sinistro con il braccio sinistro allungato sopra al capo e la mano destra, invece, appoggiata davanti al corpo. Inspirando portate la gamba destra in alto, poi abbassatela espirando. Voltatevi poi dall'altro lato e ripetete l'esercizio con la gamba sinistra. L'esercizio va ripetuto 6 volte per parte aumentando gradualmente fino a 12 volte per lato.

Secondo step - Per tornire e rialzare i glutei mettetevi a pancia in giù con le mani intrecciate dietro la schiena e le caviglie incrociate. A seguire alzate in alto le gambe, il più possibile, senza piegare le ginocchia e senza alzare molto la testa e poi riportate le gambe a terra. Questo esercizio va ripetuto 20 volte

Terzo step - Sempre per rassodare i glutei questo esercizio prevede di sedervi a terra a gambe unite e braccia allargate. Successivamente piegate le ginocchia a sinistra e poi inspirando scaricate il peso del corpo sulla natica sinistra, quindi espirando riportate le gambe diritte e tese in avanti. Raccogliete di nuovo le ginocchia piegandole questa volta a destra e ispirando mentre il corpo pesa sulla natica destra; quindi riportate le gambe diritte e tese davanti a voi espirando. L'esercizio va ripetuto 12 volte per lato.

Quarto step - Per questo esercizio si parte sedute sui talloni con le ginocchia a terra ben divaricate; il busto va tenuto eretto e le mani intrecciate dietro la nuca. A questo punto piegate il gomito sinistro verso il ginocchio corrispondente tenendo teso verso l'alto il gomito destro che dovrebbe farvi sentire un certo stiramento e poi tornate nella posizione iniziale. Ripetete l'esercizio almeno 10 volte per parte.

Quinto step - Mettetevi supine con le braccia allungate all'indietro, i piedi uniti e posati a terra e le ginocchia piegate. Facendo leva sui piedi alzate il bacino quanto più potete senza inarcare la schiena e tornate poi nella posizione iniziale, ripetendo questo movimento per almeno 10 volte.

Sesto step - Per rafforzare glutei e fianchi mettetevi in ginocchio con il busto eretto e le braccia tese in avanti. Con un movimento lento sedetevi a sinistra dei talloni poi rialzatevi sulle ginocchia e risiedetevi a destra dei talloni. Tenetevi in equilibrio muovendo le braccia in senso contrario ai fianchi senza piegare la schiena. L'esercizio va ripetuto 12 volte per parte.

Luisella Acquati