22 maggio 2019

News

Gambe snelle e rimodellate con sei semplici esercizi

Sei esercizi per avere gambe snelle

Se volete migliorare il tono muscolare di cosce, polpacci e caviglie, in vista della prossima 'prova costume' che, ahimè ritorna tutti gli anni con l'approssimarsi dell'estate, non avete che armarvi di buona volontà e mettere in atto un programma di rimodellamento della gambe, semplice ed efficace come quello che vi suggeriamo.Prima di partire con gli esercizi - che potete effettuare all'aperto o in un ambiente arieggiato che vi permetta di consumare più ossigeno per bruciare le riserve di grasso - ricordate che è necessario un pre-riscaldamento di almeno 10 minuti. In questo tempo potete semplicemente saltare la corda o fare alcuni esercizi di base per mettere in movimento gambe, braccia e corpo.

Per permettere la correttezza di questi esercizi ricordate di vestirvi in modo adeguato ed eseguirli con un ritmo lento e armonioso.

Step1 - Diritte in piedi intrecciate le dita portando le braccia tese sopra la testa. Slanciate in alto la gamba destra, tenendo il piede a 'punta' e lasciatela ricadere. Fate lo stesso con la gamba sinistra. L'esercizio va fatto tenendo la schiena diritta, senza piegare le ginocchia. Ripete l'esercizio sei volte per gamba.

Step2 - Mettetevi supine e sollevate perpendicolarmente le gambe. Afferratene una e lasciate cadere molto lentamente l'altra, fino a terra, senza inarcare le reni. Per evitare di inarcarle tenete più vicina al tronco la gamba sollevata. Ripetere la stessa operazione con l'altra gamba. L'esercizio va ripetuto otto volte per la destra e otto volte per la sinistra.

Step3 - Posizionatevi davanti a un tavolino o a una sedia a una distanza che permetta di posarvi sopra un piede con la gamba tesa. Poi alzate le braccia sopra il capo e flettevi lungo la gamba sollevata, aiutandovi con una oscillazione in avanti senza piegare le ginocchia. L'esercizio va ripetuto sette volte per ciascuna gamba.

Step4 - Per rassodare e snellire le cosce, inginocchiatevi a terra a gambe unite, con il busto eretto e le gambe rilassate. Inclinate il busto all'indietro lentamente, il più possibile, tenendo la testa, il tronco e le cosce allineate ed evitando la flessione della spina dorsale. Questo spingerà i muscoli delle cosce a lavorare di più. Ripetete l'esercizio per almeno cinque volte.

Step5 - Per tornire caviglie e polpacci mettetevi in piedi davanti a una parete a cui dovrete appoggiarvi con le mani divaricando leggermente le gambe e alzandovi sulle punte dei piedi. Con i talloni descrivete ampi cerchi. Potete effettuare questa operazione con un tallone per volta o con entrambi se ci riuscite. Per potenziare l'effetto di questo esercizio potete poggiare gli avanpiedi su un rialzo di 3 o 4 centimetri.

Step6 - Sedute a terra, poggiate le mani all'indietro e tenendo le gambe tese alzate di circa 60 centimetri da terra. Poi allargatele quanto potete e richiudetele con un movimento 'a forbice' per almeno dieci volte. Unite le gambe e riportate a terra. Ripetete l'esercizio per cinque volte.

Luisella Acquati