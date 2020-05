04 maggio 2020

In aereo al check-in rifiutate i posti lato corridoio: sono pieni di gemi

Durante un viaggio in aereo scegliere un posto vicino al finestrino non è soltanto piacevole perché consente di osservare il mondo da un punto di vista insolito, è anche una scelta corretta dal punto di vista sanitario.

Secondo uno studio della University of Arizona, infatti, i posti accanto al corridoio possono aumentare il rischio di essere vittima dei germi perché sono i sedili più vicini al passaggio continuo di passeggeri che usano i servizi igienici. L'aria degli aerei viene di solito diffusa attraverso filtri progettati per rimuovere il 99,97% di tutti i batteri. Gli li autori dello studio hanno notato che le particelle emesse dal parlare, non si trasmettono oltre al metro di distanza da un passeggero infetto. Ciò significa che il posto vicino al finestrino può essere una sorta di spazio di isolamento personale.

I ricercatori hanno anche scoperto che i viaggiatori seduti al finestrino meno propensi a lasciare i loro posti durante un volo. Solo il 43% solitamente si alza. Rispetto al 62% delle persone sedute ai posti centrali e all'80% nel corridoio.

C'è quindi quella che si potrebbe definire una "quarantena benefica" per chi viaggia al finestrino. Perché è più difficile alzarsi e venire in contatto con persone ammalate.

Per arrivare a queste conclusioni i ricercatori hanno raccolto con dei tamponi una serie di campioni su molti voli, prelevandoli da braccioli, rubinetti, lavelli, vaschette, sedili, maniglie e armadietti: i sedili lato corridoio hanno più germi di quelli vicino al finestrino giacché per gli scienziati i sedili lato corridoio sono toccati da tante persone quando camminano sull'aereo. Secondo gli studiosi in aereo sono due i posti dove abbondano i germi: i bagni e il tavolino ribaltabile. In entrambi sono stati infatti trovati batteri e virus.