21 dicembre 2019

News

SOS bambini. Mal d’auto o cinetosi: i consigli del dottor Alberto Ferrando

I sintomi del mal d’auto

Il termine medico è cinetosi e si riferisce ai disturbi che si manifestano a causa del movimento durante spostamenti o viaggi su mezzi di trasporto. È molto raro che ne soffrano i bambini sotto a 1 anno di età, la fascia più colpita è quella dai 2 ai 12 anni.Il mal d'auto compare mentre si è in automobile, in aereo, in nave, in pullman oppure in treno.Si pensa sia legato a un disturbo degli organi dell'equilibrio, che hanno sede nell'orecchio e che sono influenzati dalle immagini che si vedono mentre si viaggia.

Sono tipici e molto fastidiosi e possono presentarsi anche subito dopo la partenza:

• malessere generale

• pianto

• pallore

• sudorazione

• salivazione abbondante

• vertigini

• nausea

• vomito

• mal di testa

• tachicardia

• ipotensione

I piccoli, nel primo anno di vita, sono meno soggetti a questo fastidio poiché non possiedono ancora un senso dell'equilibrio stabilizzato.

Cosa fare in caso di mal d’auto

Cosa NON fare in caso di mal d’auto

• Ai primi sintomi fermarsi appena possibile e far fare qualche passo, poi lasciare il bambino seduto fino a che non si riprende. Portare sacchetti per il vomito e salviette per pulire.• Far guardare al bambino un punto fisso fuori dall'auto.• Se possibile, viaggiare nelle ore in cui il bimbo dorme: di mattino presto, per esempio, oppure nel primo pomeriggio o di sera. Se non fosse fattibile fare in modo che il piccolo stia fermo il più possibile nella stessa posizione, per non stimolare eccessivamente il senso dell'equilibrio.• Distrarre il bambino dalla monotonia del viaggio raccontando storie inventate o favole (che avrete studiato prima), cantando, giocando a indovinare il colore della macchina che vi sorpasserà.• Un regime alimentare corretto è essenziale per prevenire il mal d'auto: meglio piccoli pasti a base soprattutto di carboidrati, come pane, pasta, riso, crackers, grissini e biscotti secchi.• Bere poco.• Chiedere al proprio pediatra eventuali farmaci adatti all'età del bambino.

• Non far bere al bambino troppi liquidi.

• Non far mangiare cibi elaborati e di difficile digestione (cioccolato, uova, dolci, cibi fritti o unti, latte).

• Non far leggere il bambino in auto.

• Non utilizzare profumi personali o deodoranti per auto o cibo.

Dottor Alberto Ferrando, pediatra, presidente Associazione pediatri liguri

Fonte: Primo soccorso pediatrico, Edizioni Lswr