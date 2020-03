04 marzo 2020

Pillola anticoncezionale: attenzione a cibi e farmaci

Ci sono casi in cui la pillola anticoncezionale può non garantire la totale copertura contraccettiva. Questo avviene quando viene assunta in modo sbagliato. Per esempio, quando si dimenticano due pastiglie oppure quando non si fa attenzione alla ripresa dell'assunzione dopo la pausa mestruale di sette giorni. Ma a vanificare l'effetto di questo comune contraccettivo ormonale possono contribuire anche alcuni cibi e farmaci che contengono principi attivi in grado di ridurne l'efficacia.



Pillola anticoncezionale: i cibi da assumere con attenzione

Il primo alimento da assumere con attenzione è il pompelmo. Il rischio non è tanto legato al manifestarsi di una gravidanza indesiderata poiché sarebbe necessario mangiarne una quantità davvero esagerata per produrre questo effetto. Piuttosto, il pompelmo influenza il metabolismo degli estrogeni e può accentuare la probabilità di coaguli nel sangue e il malessere di tensione al seno. Fare attenzione alle tisane disintossicanti, oggi molto presenti nella nostra dieta alimentare. La ragione è semplice: alcuni ingredienti possono avere un effetto lassativo. È noto infatti che la diarrea elimina anche i farmaci che sono in corso di assunzione (non solo la pillola anticoncezionale, ma tutte le categorie farmacologiche). Accanto alle tisane detox vanno inseriti gli integratori composti da erbe. L'azione contraccettiva può infatti ridursi quando viene assunto l'iperico molto usato per arginare disturbi legati alla digestione e alla nausea ma anche in caso di depressione. Si tratta di un'erba che ha il potere di ridurre il livello di etinilestradiolo nel sangue. Da segnalare, infine, il carbone vegetale che ha importanti proprietà: a livello di tratto intestinale, riesce ad assorbire disturbi come meteorismo, gonfiore, digestione difficile. Una sorta di "spugna assorbente" che, per la stessa ragione, assorbe anche i principi contenuti nei farmaci - e nella pillola anticoncezionale - che perdono di conseguenza la loro efficacia.

Pillola anticoncezionale: attenzione ad alcuni farmaci