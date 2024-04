Giornata nazionale della salute della donna: tutela, equità e appropriatezza delle cure

22 aprile 2024

Il benessere della donna è alla base del pieno sviluppo della società. Per questo nove anni fa Ministero della Salute e Fondazione Atena Onlus hanno istituito la Giornata nazionale della salute della donna che, dal 2015, si celebra ogni 22 aprile. L'obiettivo è promuovere sul territorio iniziative di sensibilizzazione e prevenzione organizzate da istituzioni, associazioni, società scientifiche che si occupano di promozione della salute femminile insieme alla possibilità di sottoporsi a consulenze mediche e a screening gratuiti. Quello della tutela della salute della donna è un tema fondamentale ma ancora poco al centro dell'attenzione. Il diritto delle donne a godere dei più alti standard di salute mentale e fisica è stato riconosciuto a Pechino nel 1995 in occasione della Quarta Conferenza Mondiale sulle Donne.

L'Organizzazione mondiale della sanità ci dice che salute di donne e ragazze è ancora influenzata dalle differenze biologiche legate al sesso, dal genere e da altri elementi sociali. Affrontare i pregiudizi di genere e la disuguaglianza è essenziale. Oltre a lavorare per ridurre i fattori di rischio, promuovere la salute mentale e migliorare la vita delle donne con disabilità. Le donne vivono più a lungo degli uomini: nel 2016 l'aspettativa di vita globale alla nascita era di 74,2 anni per le donne e di 69,8 per gli uomini. Tuttavia hanno un indice di morbilità maggiore e utilizzano di più i servizi sanitari. Nella Giornata nazionale della salute della donna è utile ricordare alcuni dati.





Le malattie cardiovascolari sono la principale causa di morte tra le donne.

Tra i tumori, quelli della cervice e della mammella sono i più comuni e il cancro del polmone è il più mortale.

La depressione è più comune tra le donne che tra gli uomini (5,1% contro 3,6%). Nel corso della sua vita, 1 donna su 3 nel mondo rischia di subire violenze fisiche e/o sessuali.

Le donne, in particolare le giovani di età compresa tra 15 e 24 anni, rappresentano la maggioranza delle persone che vivono con l'Hiv

Nelle famiglie e nelle comunità, le donne sono le principali figure assistenziali.

Le donne rappresentano il 70% degli operatori sanitari e sociali del mondo, ma la metà del contributo delle donne alla salute globale avviene sotto forma di aiuti non retribuiti, pari a 3 miliardi di dollari ogni anno.

Carla De Meo