Stop al fumo: in un video cento ragazzi promuovono il Numero Verde dell’Iss

07 marzo 2020

News, Video

Cento ragazzi di vari licei romani (Albertelli, De Sanctis, Keplero e Visconti) sono testimonial di un'iniziativa che ha lo scopo di promuovere il Numero Verde contro il fumo dell'Istituto Superiore di Sanità (800 55 40 88 ) come strumento di supporto per superare la dipendenza, attraverso una comunicazione "smart" e "giovane per i giovani". Nel video iragazzi cantano a scuola "Stop what you're doing".