Vai in bici? Come mantenere in forma glutei e addome

13 maggio 2020

News, Video

Luca di Sport Education Team ci spiega esercizi specifici per i glutei e per l'addome. Tutti possono effettuarli e sono indicati soprattutto per migliorare il tono dei muscoli dei ciclisti in preparazione delle prossime biciclettate.