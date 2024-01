L’attività fisica fa bene anche se concentrata nel fine settimana

13 gennaio 2024

«Le linee guida raccomandano 150 minuti o più di attività fisica da moderata a vigorosa (MVPA) a settimana per ottenere un beneficio generale per la salute, ma gli effetti relativi di un'attività concentrata, per esempio, nel fine settimana rispetto a un'attività più uniformemente distribuita non sono chiari» afferma Shaan Khurshid, del Massachusetts General Hospital, Boston, USA, primo nome dello studio.

I ricercatori hanno valutato le associazioni tra un modello di movimento prevalente nel fine settimana rispetto a movimento diffuso in modo più uniforme e il rischio di eventi cardiovascolari incidenti, utilizzando in maniera retrospettiva i dati di 89.573 individui partecipanti alla UK Biobank e dotati di accelerometri. Sono stati confrontati tre modelli di MVPA: attivo nel fine settimana (WW o weekend warrior, 150 minuti con il 50% dell'MVPA totale raggiunto in uno-due giorni), attivo regolare (150 minuti lungo tutta la settimana) e inattivo (<150 minuti). Stratificando l'analisi alla soglia di 150 minuti o più di MVPA a settimana, un totale di 37.872 individui erano nel gruppo attivo WW (42,2%), 21.473 erano nel gruppo attivo regolare (24,0%) e 30.228 erano nel gruppo inattivo (33,7%).

Nei modelli aggiustati per più variabili, entrambi i modelli di attività erano associati in maniera simile a rischi inferiori di fibrillazione atriale, infarto miocardico, insufficienza cardiaca e ictus incidenti rispetto all'inattività. In un editoriale correlato, Peter Katzmarzyk, del Pennington Biomedical Research Center di Baton Rouge (Louisiana), e John Jakicic, della University of Kansas Medical Center di Kansas City (Stati Uniti), sottolineano che i medici dovrebbero acquisire familiarità con l'intera gamma di raccomandazioni delineate nelle linee guida sull'attività fisica, e personalizzare le prescrizioni fissando obiettivi raggiungibili in base all'età, alle capacità fisiche e al livello attuale di attività fisica dei loro pazienti, tenendo conto anche del tempo che hanno a disposizione.

