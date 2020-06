14 giugno 2020

News, Video

#SET@HOME - Proteggiamo la schiena

#SET@HOME - Sport Education Team

La schiena viene costantemente sollecitata durante la giornata. Davide di Sport Education Team ci illustra alcuni esercizi specifici di rinforzo per la muscolatura della schiena. Superman, Ponte mono podalico, Planck, Gatto, Sfinge sono semplici esercizi per rimanere in forma anche a casa.