16 aprile 2020

#SET@HOME - Benessere fisico per i nonni

#SET@HOME - Sport Education Team

Andrea di Sport Education Team oggi ha un'ospite speciale: la nonna. Le persone anziane hanno bisogno di fare attività motoria per migliorare l'equilibrio, rinforzare i muscoli delle gambe e mantenere un'agilità che consenta l'autosufficienza. In questo video una serie di esercizi con diversi gradi di difficoltà studiati appositamente per il benessere fisico dei nonni.