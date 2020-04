19 aprile 2020

News, Video

#SET@HOME - Smartworking: la postura alla scrivania

#SET@HOME - Sport Education Team

Chi lavora in questo periodo da casa può sentire, dopo ore passate al computer, il collo e le spalle particolarmente rigide senza capirne il motivo. Avete pensato che in realtà queste sensazioni possono essere legate a una? Andrea di Sport Education Team ci spiega come tenere unautilizzando al meglio lo spazio disponibile sulla postazione di lavoro.