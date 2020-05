05 maggio 2020

#SET@HOME - Mantenere in forma le nostre anche

#SET@HOME - Sport Education Team

Dolori alle anche? In questo video Simone di Sport Education Team con l'aiuto di Letizia ci mostra alcuni esercizi da fare a casa per rinforzare la muscolatura delle gambe e del bacino. Ogni esercizio dev'essere eseguito per un certo numero di serie a seconda dello stato di tonicità della muscolatura che viene allenata.