09 aprile 2020

Video

#SET@home – Rinforziamo la muscolatura respiratoria

#SET@home - Sport Education Team

Le malattie causate da virus colpiscono molto spesso l'apparato respiratorio. Per questo è importante mantenere in salute i nostri polmoni, con corretti stili di vita, evitando di fumare e praticando attività fisica moderata ma costante. Seguendo i consigli di Andrea di Sport Education Team impareremo a rinforzare la muscolatura respiratoria con grande beneficio per la salute nostro apparato respiratorio. Resta a casa, ma rimani attivo.