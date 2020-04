28 aprile 2020

#SET@HOME - Preveniamo la lombalgia

#SET@HOME - Sport Education Team

In questo periodo di quarantena passiamo gran parte della giornata seduti e per questo possono instaurarsi di situazioni dolorose come la temutissima lombalgia. È fondamentale rimanere attivi e mantenere tonica la muscolatura. Carla diin questo video ci propone degli esercizi di allungamento e rinforzo della zona chiamata "core" cioè i muscoli addominali, i posteriori della colonna e della zona glutea.