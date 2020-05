30 aprile 2020

News, Video

In questo appuntamento Riccardo di Sport Education Team ci spiega come è possibile mantenere la nostra schiena mobile con semplici esercizi che si possono fare anche a casa. In un periodo in cui lavorare da casa è un comune denominatore, queste tecniche possono essere di aiuto per prevenire lombalgie che possono scaturire da posture scorrette.