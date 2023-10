Gestiamo il colesterolo: i consigli di Dica33

26 ottobre 2023

Che cos’è il colesterolo

Corretta alimentazione e attività fisica costante sono i principali sistemi per mantenere i giusti livelli di colesterolo e tenere lontani rischi cardiovascolari e altri problemi molto diffusi.Il colesterolo è unico, ma si comporta in modo diverso a seconda delle proteine con cui viene trasportato nel sangue. Le proteine LDL hanno un'azione negativa perché facilitano la permanenza del colesterolo all'interno delle arterie, favorendo la formazione delle pericolose placche aterosclerotiche. Le HDL invece sono proteine che non lasciano depositare il colesterolo nelle arterie, ma lo trasportano verso il fegato, dove viene metabolizzato. Possono insorgere problemi cardiovascolari quando i livelli di colesterolo LDL (quello "cattivo") superano i 130 mg/dl nelle persone sane. Mentre sono desiderabili livelli elevati di colesterolo HDL (quello "buono"), sempre comunque nel limite di 200 mg/dl di colesterolo totale. Per conoscere i propri livelli di colesterolo, basta un semplice esame del sangue.





Colesterolo e alimentazione

L'alimentazione gioca un ruolo essenziale nel controllare i livelli di colesterolo e il peso. La dieta deve essere equilibrata: 55% di zuccheri complessi (pasta, pane), 20% di grassi e il 25% di proteine. Bisogna anche fare attenzione alle calorie assunte, per tenere alla larga i chili di troppo. Preferire la pasta, il riso e il pane integrali perché vengono digeriti più lentamente. Attenzione alle porzioni e al condimento: un sugo molto ricco appesantisce qualunque piatto!

Limitare il consumo di burro e margarina a favore di oli vegetali, olio di oliva extravergine, olio di semi di mais o di girasole.

Consumare ogni giorno pozioni di verdura e di legumi, elementi ricchi di fibra utile per l'intestino, di antiossidanti i e di sali minerali e vitamine. Anche la frutta ha effetti benefici. Alle carni rosse preferire quelle bianche come pollo e tacchino. Molto indicato il pesce, povero di grassi saturi e ricco di proteine e grassi benefici per il cuore come gli omega 3.

Latte e yogurt parzialmente scremati. E la frutta con il guscio (come le noci) perché contiene steroli vegetali, preziosi nel tenere sotto controllo i livelli di colesterolo. Come si vede, non mancano gli ingredienti per ricette sane e gustose!

