Colesterolo: profilo lipidico indice di prevenzione nei giovani

Per quel che riguarda i trigliceridi , i livelli di questa sostanza nel sangue sono considerati 'normali' quando sono inferiori a 150 mg/dL, mentre un valore oltre i 200 mg/dL è considerato elevato. Anche in questo caso, tuttavia, ci si riferisce a persone non a rischio, mentre su base individuale bisognerebbe tener conto che soggetti con ipertensione, obesità, diabete, malattia cardiaca prematura, malattia vascolare e ipercolesterolemia familiare possono essere a rischio più elevato, oltre al fatto che alcuni farmaci possono portare a un aumento dei livelli di colesterolo di cui tenere conto.

Il colesterolo è una sostanza prodotta dal fegato che si trova nel sangue e in tutte le cellule dell'organismo e costituisce la parete cellulare, oltre a essere importante per la sintesi di alcuni ormoni e per la funzione protettiva delle cellule. Il colesterolo, per fornire energia a muscoli e cellule, viene trasportato nell'organismo in lipoproteine che possono essere a bassa densità, note come 'colesterolo cattivo', o ad alta densità, meglio conosciute come 'colesterolo buono'. Oltre al colesterolo totale, un profilo lipidico misura i livelli di queste lipoproteine, nello specifico, così come i livelli di trigliceridi, acidi grassi presenti nel sangue. Con un impatto diretto da parte di dieta ed esercizio fisico, alti livelli di trigliceridi e bassi livelli di colesterolo HDL o alti livelli di colesterolo LDL possono aumentare il rischio di formazione di placche aterosclerotiche, malattia del fegato grasso, infarto e ictus.Così, mentre molte persone si sentono tranquille se hanno livelli di colesterolo inferiori a 200 mg/dL, il valore più importante da conoscere è il colesterolo non-HDL, che si ottiene sottraendo il valore di HDL dal colesterolo totale. Per le persone senza rischio, il colesterolo non-HDL deve essere, idealmente, sotto i 130 mg/dL. Per coloro con elevato rischio di malattia cardiaca dovuto a storia familiare o personale di malattia cardiovascolare, altri problemi di salute o con ipercolesterolemia familiare, invece, il valore di LDL dovrebbe stare sotto i 70 mg/dL.Iniziare a fare precocemente un profilo lipidico e modulare i valori soglia di colesterolo LDL in base alla storia personale e familiare: sono alcuni dei consigli di un team di esperti del P, negli Stati Uniti, che ha ricordato delle strategie per tenere al meglio sotto controllo i livelli di colesterolo e trigliceridi. Secondo gli esperti, in particolare, è raro che i ventenni si sottopongano a esami per il controllo dei livelli di lipidi nel sangue, eppure, questi esami potrebbe aiutare a individuare precocemente un'eventuale predisposizione all'ipercolesterolemia, tanto che ilamericano raccomanda di iniziare a testare le persone tra i nove e gli 11 anni e proseguire con esami di controllo ogni cinque anni.







