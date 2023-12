Attività fisica in inverno? I consigli di Dica33

06 dicembre 2023

Aggiornamenti e focus

Tags:

Attività fisica: indoor

A casa o in palestra, l'allenamento può essere fatto su una ellittica, una cyclette, un tapis roulant, una corda variando e controllando l'intensità degli sforzi. Stare al chiuso permette di lavorare in modo più versatile con circuiti come riscaldamento cardio, lavoro muscolare e lavoro cardio tipo recupero (bassa intensità per eliminare l'acido lattico accumulato nei muscoli). Le offerte delle palestre permettono di scegliere tra una ampia varietà di corsi. E il consiglio è di concentrarsi all'inizio su lezioni di prova per individuare l'attività che non solo permette di raggiungere gli obiettivi di forma che ci siamo prefissati ma che ci piace, ci fa stare bene. Ci fa fare fatica con il sorriso.





Attività fisica: quanto tempo dedicare durante la settimana?

Anche se il tempo a disposizione nei mesi invernali è poco, è importante integrare la routine sportiva nella vita quotidiana per rilassarsi, "costruire" muscoli, tonificare e sentirsi bene. La raccomandazione è di praticare 30 minuti di sport al giorno, almeno 5 giorni alla settimana. È importante privilegiare la resistenza e la regolarità e non l'intensità. Meglio 30 minuti di attività fisica al giorno (o due volte 15 minuti) che una attività massiccia e stancante di 1 ora a settimana. Vanno sempre eseguiti anche esercizi di rafforzamento muscolare, esercizi di flessibilità e/o esercizi di equilibrio. Ecco perché in questa routine, anche invernale, è sempre utile privilegiare le scale ad ascensori o scale mobili. Potrà sembrare poca cosa ma farlo regolarmente contribuisce a migliorare la forma fisica. I gradini possono essere saliti due alla volta per mettere alla prova i muscoli delle gambe e dei glutei. Ed è un ottimo allenamento cardiovascolare.





Attività fisica: dove praticarla?

In alternativa alla palestra e all'attività solitaria in casa, ci sono tante opportunità offerte oggi da tutorial online caricati su Youtube o su siti specializzati (adatti a tutti i livelli) e da specifiche app (molte sono gratuite).

E d'inverno, così come in tutte le altre stagioni, non dimenticare mai di riscaldarsi. Il riscaldamento è parte integrante di qualsiasi sessione sportiva. Porta ad un aumento della temperatura corporea e stimola il sistema nervoso.









Attività fisica: i tre consigli per il riscaldamento

Ecco i 3 consigli per un buon riscaldamento:

Riscaldarsi per almeno 10 minuti all'inizio della sessione.

Alternare esercizi diversi per mobilitare tutti i muscoli ed evitare infortuni.

Bere una discreta quantità d'acqua prima di iniziare.





Carla De Meo