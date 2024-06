Scegliere la bicicletta: quali i vantaggi?

04 giugno 2024

In sella e pedalare! Facile da praticare e alla portata di tutti, la bicicletta è un'attività fisica che ha molti effetti benefici sull'organismo. Ad esempio una sua pratica costante migliora la funzione cardiaca, limitando il rischio di problemi cardiovascolari. Per diminuire il pericolo d'infarto è indicata una pedalata di mezz'ora ogni giorno. La bici, praticata a livello dilettantistico, porta a un esercizio aerobico che allena anche i muscoli. Pedalare migliora il metabolismo, essendo un'attività di resistenza regolare e di lunga durata. E' una attività sportiva adatta anche a chi vuole perdere peso. Pedalando con un ritmo medio si consumano dalle 300 alle 600 calorie all'ora, a seconda della velocità scelta . Dopo un po' l'organismo inizia a "bruciare" le scorte di grasso, quelle che spesso si posizionano sul girovita e sui fianchi.

Praticando questo sport si rinforzano cosce, polpacci, i muscoli delle schiena e delle braccia. Affrontando una salita o un terreno accidentato si esercitano anche spalle, braccia, petto e avambracci. Prima di partire è importante però adattare la sella, regolare la posizione del manubrio per evitare posizioni scorrette e che mettono a rischio muscoli e articolazioni. Nell'allenamento bisogna procedere per gradi, tenendo conto delle proprie condizioni fisiche. Bisogna stare attenti inoltre alla schiena: la colonna vertebrale può entrare in sofferenza per una posizione sbagliata o per uno sforzo mal distribuito, soprattutto a livello lombare. Meglio imparare a dosare gli sforzi usando il rapporto giusto - se la biciletta è dotata di cambi - evitando sovraccarichi. La scelta della bicicletta va fatta tenendo presente il percorso da affrontare, in città o lungo sentieri di montagna o strade sterrate. E non si deve mai dimenticare di indossare il casco, per proteggere la testa in caso di caduta.

Nell'allentarsi, per ottenere risultati occorre che il nostro fisico risponda a una certa sollecitazione. Bisogna prevedere pedalate abbastanza lunghe e un ritmo sufficientemente rapido. Ad esempio, si possono fare una decina di chilometri al giorno.

Controindicazioni? In generale la bicicletta è adatta anche in età matura. Chi soffre di lombalgia deve chiedere il parere al medico prima di programmare allenamenti in bici. Anche in caso di altri problemi alla colonna è meglio chiedere consiglio allo specialista. Chi soffre di insufficienza venosa con varici è meglio che eviti sforzi in bici.





Alessandra Margreth