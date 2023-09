Quale sport scegliere? I consigli di Dica33

17 settembre 2023

Sport cardiovascolari: camminata veloce, corsa, ciclismo, nuoto, calcio, tennis, canottaggio, sport da combattimento, rugby...

Rafforzamento muscolare: body building, crossfit, sollevamento pesi, palestra indoor.





Settembre, tempo di tornare o iniziare l'attività in palestra . Tempo di scelta. Non solo della struttura ma dell'impegno fisico più adatto al nostro corpo, alle nostre aspettative e ai nostri obiettivi. A guidarci dovrebbero essere alcuni parametri molto semplici e chiari. Innanzitutto, considerare il livello di forma fisica attuale ed eventuali condizioni fisiche o limitazioni che potreste avere. Se siete principianti, è meglio iniziare con attività a basso impatto come nuoto o pilates. Se invece siete già in forma, si possono provare attività più intense come il sollevamento peso o il running . Individuate poi i vostri obiettivi. Volete perdere peso , aumentare la massa muscolare, migliorare la flessibilità o la forma fisica, prepararvi per una competizione sportiva? Generalmente, dividiamo l'attività fisica in due categorie:

Fatevi guidare comunque da attività fisiche che vi piacciono, vi appassionano, vi divertono. In caso contrario ci sono scarse probabilità che continuiate con determinazione e costanza nel lungo periodo. Il confronto con un personal trainer può aiutarvi a individuare l'attività più adatta, creando magari anche un programma di allenamento personalizzato. Molte palestre offrono periodi di prova gratuiti o classi introduttive. In questo modo, è possibile valutare quali attività vi fanno sentire meglio.

Se possibile, non limitatevi ad una sola attività: variate il programma di allenamento per rendere l'esperienza più interessante e per coinvolgere diverse parti del corpo. Alternate per esempio esercizi cardiovascolari, allenamenti di forza e flessibilità. In questo modo si ottengono risultati migliori e ci si mantiene motivati nel lungo termine. È sempre importante iniziare lentamente, rispettando i propri limiti e aumentando gradualmente intensità e durata dell'allenamento. E ascoltare il corpo, prestando attenzione a eventuali segnali di sovraccarico o lesioni. Riposando quando necessario.

In base agli obiettivi che si vogliono raggiungere nel medio periodo ci si può orientare su alcune discipline come:





Nuoto - È adatto a tutte le età e livelli di forma fisica. È un ottimo modo per bruciare calorie, migliorare la forma fisica e ridurre lo stress.

Pilates - È una attività che si concentra sul rafforzamento dei muscoli core. Ideale per migliorare la postura, la flessibilità e l'equilibrio.

Sollevamento pesi - È uno sport aiuta ad aumentare massa muscolare e forza. Consente di migliorare la forma fisica e di ridurre il rischio di lesioni.

Running - È un'attività aerobica che contribuisce a bruciare calorie e a migliorare la forma cardiovascolare. Ottimo per perdere peso e migliorare la salute del cuore.

Yoga - Combina esercizi di respirazione, stretching e posizioni. Permette di migliorare la flessibilità, la forza e la consapevolezza corporea.





Un ultimo suggerimento, coinvolgete un amico in palestra. Allenarsi insieme può rivelarsi divertente e motivante.





Carla De Meo