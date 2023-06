Benefici della talassoterapia e del nuoto o del camminare nel mare

07 giugno 2023

Per secoli gli esseri umani hanno cercato sollievo e rigenerazione nelle immersioni in acqua. Lo facevano nelle antiche terme romane e continuano a farlo ancora oggi nuotando, camminando nel bagnasciuga in riva al mare , seguendo trattamenti di talassoterapia. Unico comune denominatore di tutte queste attività: il potere indiscutibile dell'acqua. Che si tratti di lenire dolori o calmare una mente stressata, inquieta, agitata, l'effetto trasformativo dell'acqua è davvero molto potente.

Vediamo allora come godere a pieno questa estate dei benefici del mare. Innanzitutto, camminando nell'acqua. Questa semplice attività fisica non solo rinfresca il corpo dalla calura e dall'umidità estiva ma aiuta a stimolare la circolazione venosa, tenendo lontano il fenomeno delle gambe pesanti. Vale la pena alzarsi dalla sdraio, interrompere la seduta abbronzante e camminare a passo svelto per almeno 30 minuti nell'acqua profonda fino all'addome. La temperatura del mare - sempre più bassa di quella del corpo - favorisce la contrazione delle vene e permette un buon ritorno del sangue al cuore. Ma non è tutto. Camminare in riva al mare fa bene ai polmoni. Infatti, noi inaliamo le microgocce dell'acqua di mare che si formano quando le onde si infrangono sulla spiaggia. Sono particelle di sale che arrivano velocemente agli alveoli polmonari e facilitano l'assorbimento dell'ossigeno. Benefici anche per la pelle: il sale marino combatte i batteri che causano l'acne e argina gli eczemi. Interviene pure su pruriti e arrossamenti. Inutile dire che camminare nell'acqua libera la mente e contribuisce ad allentare le tensioni e a ridurre lo stress.

Il mare, dunque, è un ottimo alleato nel trattamento di numerose patologie e nella prevenzione. La talassoterapia, trattamento con acqua di mare, attinge proprio alle qualità dell'acqua salata e sfrutta tutti gli elementi dell'ambiente marino. La tecnica si basa sull'utilizzo degli elementi presenti nel mare e l'acqua viene purificata per eliminare eventuali agenti patogeni. Le proprietà di questo trattamento sono legate anche alle alghe marine, ai fanghi di mare, alla sabbia, al plancton, al fitoplancton, alla temperatura (tra i 35 e i 37 gradi centigradi) e alla brezza marina. La talassoterapia può essere tenuta in un centro specializzato o a diretto contatto con la natura. Quali benefici? Migliora i tessuti, la cellulite e rallenta l'invecchiamento cutaneo. Interviene positivamente nei processi acuti o cronici come reumatismi e osteoporosi, nel sistema respiratorio e circolatorio. Migliora l'umore, la stanchezza, lo stress. Ci sono tuttavia anche alcune controindicazioni. In caso di grave ipertensione, cancro, febbre alta, allergie, malattie infettive o cardiorespiratorie.

Infine non sottovalutiamo i benefici di nuotare in mare. Quali? Veramente tanti. "Quattro" bracciate in acqua aumentano e tonificano la massa muscolare, aiutano a guarire le ferite, migliorano la qualità della vita e ritardano la vecchiaia. Bruciano calorie, riducono lo stress, trasmettono sensazioni di libertà, sono un ottimo esercizio cardiovascolare e contribuiscono a una maggiore flessibilità della colonna vertebrale.

Carla De Meo