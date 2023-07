In bici o di corsa? I pro e i contro delle attività sportive

03 luglio 2023

Estate all'aria aperta, facciamola di corsa. Correre è un ottimo sport, adatto a molte persone, ma ci vuole gradualità nell'allenamento. Con il giusto approccio il running ha certamente effetti benefici: questa pratica aiuta ad abbassare la pressione, agisce positivamente sul colesterolo , sul controllo della glicemia e sul peso. Libera endorfine e combatte gli effetti negativi delle ore passate davanti a un computer.

Prima di iniziare è sempre meglio chiedere consiglio al medico, per sapere se questa attività sportiva abbia qualche controindicazione per il proprio stato di salute. Potrebbe essere necessario qualche esame di controllo, come un eco-cardio-doppler, soprattutto se si sono superati i 45-50 anni. Una alternativa molto valida è la camminata veloce.

L'allenamento, avvertono gli specialisti, deve essere graduale: si inizia con una camminata di buon passo, per proseguire alternando tratti di corsa a tratti camminando. Quando si riesce a correre per 40 minuti di fila si è allenati in modo soddisfacente. E si può proseguire l'allenamento per raggiungere obiettivi sempre più alti. Si dovrebbe correre con una frequenza di almeno tre volte la settimana.

Per questo sport è fondamentale indossare scarpe tecniche giuste, altrimenti si rischiano seri danni. Le scarpe da running sono infatti in grado di assorbire le sollecitazioni prodotte dal movimento e sostengono efficacemente il piede. Correre ha un notevole impatto sulle ginocchia e i tendini. All'allenamento è necessario quindi unire una sessione di stretching Attenzione anche a mantenere sempre il giusto livello di idratazione in ogni momento. Chi corre deve bere acqua arricchita di integratori salini, altrimenti si rischia un pericoloso abbassamento del livello di sodio nel plasma. Meglio evitare poi le ore più calde.

Anche la bicicletta è un'ottima attività fisica. Ha effetti positivi su cuore, circolazione e muscoli, e anche in questo caso ci vuole un allenamento graduale. Secondo molti studi, una pratica fisica costante sulle due ruote aiuta a ridurre il rischio di malattie come ipertensione, infarto e icus. Anche la qualità del sonno migliora.

Alessandra Margreth