Vacanze e capelli: i consigli utili

11 agosto 2023

Aggiornamenti e focus, Speciale Estate

Tags:

L'estate può trasformarsi in un periodo difficile per i capelli. Non solo sul fronte estetico ma anche della salute. Sono infatti maggiormente esposti ai raggi solari , al calore, all'umidità, al vento, al cloro delle piscine, al sale dell'acqua del mare. Come ci prendiamo cura della pelle con protezioni solari ad hoc, altrettanto dovremmo fare con capelli e cuoio capelluto: proteggerli costantemente dal sole perché non subiscano danni. È sufficiente indossare un cappello o un foulard o usare prodotti professionali che contengono filtri UV per garantire una ulteriore schermatura.

Il secondo rischio dell'estate è quello della disidratazione. Tra giugno e agosto i capelli perdono umidità; sole e caldo possono seccarli ulteriormente rendendoli fragili e crespi. Vanno invece mantenuti idratati con shampoo e balsamo con specifiche proprietà nutrienti. Il consiglio è di programmare un trattamento di condizionamento profondo una volta alla settimana per ripristinare l'idratazione e nutrire i capelli. Utile, con lo stesso intervallo di tempo, anche l'applicazione di una maschera per capelli.

C'è poi un'altra precauzione da seguire: ridurre al minimo lo styling a caldo. Quando le temperature sono già elevate, è meglio limitare l'uso di phon, piastra e ferro arricciacapelli. E visto che l'estate è il momento dell'anno in cui si cerca di vivere in libertà, lasciate libera anche la struttura dei vostri capelli e prediligete look che non richiedono la forza stilizzante del calore come trecce, chignon o acconciature updo.

Un altro capitolo importante riguarda il contatto con l'acqua. Risciacquate sempre i capelli dopo il bagno. In caso di piscina, il cloro può danneggiarli, rendendoli secchi e fragili. Si possono usare anche shampoo chiarificanti una volta a settimana per eliminare eventuali accumuli. In caso di acqua salata che contribuisce a sfibrare i capelli, il rituale ideale - prima di entrare in acqua - è applicare un balsamo leave-in o un olio per capelli per creare una barriera protettiva. Terminato il bagno in mare, sciacquate accuratamente i capelli e applicate un balsamo idratante per ripristinare l'idratazione. Da evitare infine i lavaggi eccessivi: lavare troppo i capelli può eliminare gli oli naturali. Cercate di prolungare l'intervallo tra un lavaggio e l'altro e utilizzate uno shampoo secco per rinfrescare la chioma.

Per mantenere i capelli belli e in salute, sono importanti anche gli stili di vita sani:





Bere molta acqua - È importante per la salute generale e anche per i capelli. L'acqua aiuta a mantenere i capelli idratati e sani.

Mangiare sano - Una dieta equilibrata deve includere molta frutta, verdura e cereali integrali.

Limitare lo stress - Lo stress può influire sulla salute dei capelli.









Carla De Meo