Hair skinification: i consigli di Giulia Penazzi

08 settembre 2023

Hai già sentito parlare di hair skinification? Vediamo insieme di cosa si tratta.Il dottor Augustinus Bader, noto medico esperto in medicina rigenerativa e pioniere nel campo della biologia delle cellule staminali afferma:

"Nel corso della mia attività di medico e ricercatore ho avuto modo di osservare diverse analogie fra le cellule cutanee di viso e corpo e quelle che costituiscono il cuoio capelluto e i follicoli piliferi. Proprio come la pelle, i capelli sono governati da forze naturali che rallentano con il passare del tempo, causando effetti indesiderati e irreversibili".

Da questo fondamento si origina la base del concetto di hair skinification, ovvero prendersi cura dei capelli e del cuoio capelluto con la stessa dedizione con cui ci si prende cura della pelle del viso e del corpo.

Dal punto di vista formulativo, sono trasferite le conoscenze della skincare ai prodotti per la cura del cuoio capelluto con il fine di mantenere in salute i follicoli piliferi. Molti ingredienti utilizzati in cosmesi sono trasferiti nell'hair care come niacimamide, pantenolo, acido ialuronico, peptidi, vari estratti vegetali, etc.

E come per la skincare, che offre ampie soluzioni per beauty routine personalizzate, così per l'haircare non saranno più sufficienti due prodotti, ovvero shampoo e balsamo, ma sarà importante offrire più soluzioni come ad esempio scrub e gommage detox o fluidi riparatori o protettori del microbiota, che siano in grado di trattare il cuoio capelluto in maniera mirata e che rispondano alle principali esigenze dei consumatori.

È importante personalizzare la routine di capelli poiché la cute del cuoio capelluto ha esigenze personali e richiede attenzioni diverse per ognuno di noi. Ad esempio, uno scrub può non essere raccomandabile per tutti i tipi di capelli, infatti può aumentare la sensibilità in soggetti delicati.

Skinification significa quindi studiare una routine personalizzata con prodotti formulati con una selezione di attivi mirati per ottenere una risposta precisa, completa e adatta per ogni esigenza dei capelli.

Il reparto cosmetico della Farmacia si dovrà sempre più ampliare nella direzione della cura del cuoio capelluto e dei capelli per offrire non solo una ampia gamma di prodotti in grado di rispondere a un mercato in rapida crescita, ma sarà importante anche offrire risposte professionali adeguate alle esigenze dei clienti per proporre haircare routine personalizzate.

fonte: Farmacista33