Beauty routine di primavera: i consigli di Giulia Penazzi

26 aprile 2024

Di giorno: siero, vitamina C e fondotinta

La primavera ci porta a trascorrere più tempo all'aria aperta e di conseguenza la pelle è maggiormente in contatto con inquinamento e radiazioni solari. È possibile che in questo periodo la pelle manifesti qualche imperfezione in più tipo prurito, arrossamento, oppure la sensazione che sia in tensione.

Il cosmetico ideale di questo periodo è il siero, va inserito tutte le mattine e tutte le sere sotto alla crema. È molto utile un siero idratante con acido ialuronico e pantenolo che crea un film sulla cute che mantiene idratata e protetta l'epidermide. Poi si può applicare una crema a base di Vitamina C, per la sua importante azione antiossidante e protettiva dai danni degli UV e dalle discromie. Sopra alla crema si applica il fondotinta.





Protezione solare

Per chi rimane in città e non ha una forte esposizione al sole può utilizzare una crema colorata o fondotinta con una protezione UVB e UVA che farà da booster di protezione. Invece, se decidiamo di andare a fare una passeggiata sarà utile tenere in borsa una protezione leggera, anche in spray, da applicare sopra al make-up. Sì, perché le protezioni solari dovrebbero essere quelle maggiormente in contatto con le radiazioni e quindi le più esposte, e non quelle più a diretto contatto con la pelle.





Di sera: detersione, tonico e crema nutriente

Alla sera, dopo una buona detersione, si possono applicare in sequenza un tonico rivitalizzante, un siero multivitaminico e una crema nutriente. Due volte alla settimana si può utilizzare una maschera nutriente antiage. Con la maggiore esposizione al sole iniziano ad essere sconsigliati attivi come acido glicolico o retinolo. Ricordo che la pelle non si abitua ai prodotti però è importante cambiare la beauty routine in base alla stagionalità.