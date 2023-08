Benessere dei capelli e delle unghie

04 agosto 2023

Aggiornamenti e focus, Speciale Estate

Tags:

In estate è piacevole camminare con sandali che lasciano il piede libero. Attenzione però alla salute delle unghie ed evitare inconvenienti diffusi come le micosi. Si tratta di infezioni che riguardano le unghie dei piedi. Spesso restano circoscritte all'alluce. Sono provocate da microrganismi chiamati miceti. L'estremità dell'unghia colpita appare di colore giallastro, marrone o verde, può diventare più spessa e staccarsi dal suo letto, o sfaldasi.

Il trattamento delle micosi richiede un certo tempo. Si può ricorrere ad applicazioni locali di prodotti antibatterici. Nel caso di infezioni più estese, è bene rivolgersi a un medico.

Come prevenire l’insorgere delle micosi?

Le micosi si contraggono soprattutto in luoghi umidi: ad esempio piscine, spogliatoi, bagni e docce pubblici. È quindi importante in questi luoghi indossare sempre le ciabatte. Bisogna poi mantenere il piede asciutto. Quindi a fine giornata le estremità vanno lavate e asciugate con cura. Meglio poi applicare un prodotto che assorba il sudore ed eviti la macerazione della pelle. Preferire calzettoni in cotone ai sintetici.

Meglio non tagliare le cuticole e le pellicine, perché sono strutture che prevengono il passaggio di microrganismi dannosi nella radice. Una protezione che tiene alla larga le infiammazioni.

Capelli sempre protetti

Sole, mare, piscina....In questa stagione bisogna proteggere dalle aggressioni esterne non solo la pelle, ma anche i capelli. La salsedine, i raggi UV e il cloro aggrediscono le strutture del capello rendendolo arido e fragile, facile a spezzarsi. Le capigliature trattate sono ancora più delicate: se non si presta attenzione, la tinta tenderà a perdere la tonalità iniziale e a prendere un colore più spento e innaturale.

È bene quindi utilizzare un prodotto specifico con filtri solari e altri ingredienti protettivi che difenda i capelli da queste aggressioni. Sono disponibili in commercio soluzioni molto pratiche ad esempio in spray. A fine giornata è importante lavare sempre i capelli con una piccola dose di shampoo neutro e risciacquarli con cura. Periodicamente vanno utilizzati con maschere o impacchi nutrienti adatti al proprio tipo di capello. È utile anche utilizzare un foulard o un cappello, anche a protezione della capigliatura. E prima delle vacanze spuntare le punte fragili e sfibrate.

Alessandra Margreth