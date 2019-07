17 luglio 2019

News

Cibo d'estate, cosa fare per non rischiare infezioni

In estate con il caldo è importante conservare bene gli alimenti affinché mantengano inalterate le proprie proprietà e non siano esposti al rischio di proliferazione batterica, e quindi causa di infezioni alimentari.

La prevenzione inizia dalla spesa, con la scelta degli alimenti e il trasporto fino a casa.



Tutto inizia con la spesa - come prevenire alterazioni pericolose



Il caldo e scarsa igiene aumentano i rischi

Le alte temperature favoriscono la moltiplicazione di microorganismi nel cibo, come la salmonella. Inoltre è più frequente il ricorso a cibi crudi e la cottura in linea di massima elimina rischi. Utile quindi capire quali sono gli alimenti che, quando non vengono conservati e cotti in modo corretto, possono diventare un ambiente ideale per lo sviluppo di microrganismi.

Ecco alcune regole per evitare pericoli



Escherichia coli, norme igieniche per come evitarlo

Le mani sono un ricettacolo di germi: ai microrganismi non patogeni, che sono la minor parte e risiedono normalmente sulla cute senza creare danni, si aggiungono virus e batteri che circolano nell'aria o con cui si entra in contatto toccando le più diverse superfici.

Lavare spesso le mani è il modo più semplice per ridurre la diffusione delle malattie

Cinque consigli salva pic-nic

La spensieratezza delle gite all'aperto non deve farci abbassare la guardia contro i microrganismi che potrebbero contaminare il cibo di pic-nic e barbecue.

Pic nic estivo e sicurezza del cibo