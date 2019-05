16 maggio 2019

La salute è nelle nostre mani

Lavare spesso le mani è il modo più semplice per ridurre la diffusione delle malattie, e di conseguenza anche l'uso di farmaci e antibiotici. Un'abitudine che va insegnata sin dall'infanzia e che dovrebbe essere mantenuta sempre, in particolare quando si frequentano luoghi pubblici, si trascorre molto tempo fuori casa, e si ha a che fare con bambini.

Le mani sono infatti un ricettacolo di germi: ai microrganismi non patogeni, che sono la minor parte e risiedono normalmente sulla cute senza creare danni, si aggiungono virus e batteri che circolano nell'aria o con cui si entra in contatto toccando le più diverse superfici.

Virus e batteri sono in grado di proliferare a una altissima velocità e possono sopravvivere a lungo su giocattoli, telefoni, maniglie, tavoli, tastiere del computer, asciugamani o altri oggetti e da qui possono essere trasmessi al naso, alla bocca o agli occhi, semplicemente attraverso le nostre mani.

Lavarsi le mani non è opportuno solo prima di andare a tavola, ma anche prima di:

• maneggiare o consumare alimenti

• somministrare farmaci

• medicare o toccare una ferita

• applicare o rimuovere le lenti a contatto

• usare il bagno

• cambiare un pannolino

Ed è importante avere cura di fare altrettanto per esempio dopo avere tossito o soffiato il naso, avere toccato un animale, aver usato un mezzo di trasporto, maneggiato l'immondizia, aver soggiornato in luoghi molto affollati -come palestre, sale da aspetto di ferrovie, aeroporti, cinema- essere entrati in contatto con persone malate, aver toccato cibo crudo -in particolare carne, pesce, pollame e uova-, e naturalmente aver usato il bagno o cambiato un pannolino.

Come lavare la mani nel modo corretto?

Lavare le mani serve a rimuovere i germi. Non è sufficiente passarle sotto l'acqua ma è necessaria una azione meccanica:

strofinare le mani per almeno 20 secondi: il sapone va distribuito uniformemente soprattutto sul dorso delle mani, tra le dita e sotto le unghie;

utilizzare sapone e acqua corrente, preferibilmente calda. Il sapone liquido è meglio della saponetta: non è esposto all'aria e quindi non permette ai germi di proliferare, come invece può accadere sulla superficie della saponetta;

asciugare le mani possibilmente con carta usa e getta, con un asciugamano personale pulito o con un dispositivo ad aria calda;

non toccare rubinetti o maniglie con le mani appena lavate;

cambiare spesso asciugamani o salviette, potenziali nidi di germi e batteri;

applicare una crema o lozione idratante per prevenire le irritazioni, in caso di detergenti troppo aggressivi o dopo lavaggi prolungati.

In mancanza di acqua e sapone le mani possono essere lavate con prodotti igienizzanti a base alcolica; vanno usati quando le mani sono asciutte, altrimenti non sono efficaci e se usati spesso possono seccare la pelle. Non abusare inoltre dei prodotti detergenti con azione battericida, perché potrebbero aumentare la resistenza batterica alle infezioni.

