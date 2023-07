Acne e sole: che cosa fare

23 luglio 2023

Sole e acne, ci sono convinzioni che ogni estate vanno sfatate, anche per evitare di peggiorare la situazione. Spesso si sente dire che sole e acqua di mare asciugano la pelle e facciano bene alla pelle acneica. Certo, una esposizione moderata e graduale esercita una leggera azione antinfiammatoria, e i raggi ultravioletti attenuano l'untuosità di questo tipo di pelle. L'abbronzatura poi maschera l'effetto delle imperfezioni e delle cicatrici. L'acqua di mare ha invece una azione leggermente antibatterica.

Ma chi ha la pelle acneica deve essere molto prudente nell'esporsi al sole. Le creme protettive vanno scelte con cura, evitando quelle troppo oleose perché possono ostruire i pori e peggiorare l'acne. Sotto i raggi UV la cute diventa più spessa e i follicoli si possono ostruire. La scelta del solare deve tenere conto anche del fototipo di ognuno. In ogni caso sono valide le regole di pendere il sole a piccole dosi evitando gli orari dove il sole è più forte.

Chi ha in corso una terapia anti-acne deve chiedere indicazioni al proprio dermatologo. Ci sono infatti alcuni farmaci che hanno un effetto foto-sensibilizzante, per cui la pelle potrebbe avere danni dall'esposizione al sole.

L'acne può essere molto frequente durante gli anni dell'adolescenza, ma, per varie cause, il disturbo può rimanere anche gli anni successivi o apparire in altre età. È il caso ad esempio delle donne che hanno l'ovaio policistico.

Ci sono poi prodotti per la pulizia che esfoliano la pelle rendendola più sensibile all'azione dei raggi solari. Per questo bisogna chiedere sempre consiglio al medico.

Che cos’è l’acne?

L'acne è una patologia cronica infiammatoria della cute che riguarda il follicolo pilifero e le ghiandole sebacee. Comporta un aumento della produzione di sebo, la proliferazione dei batteri e l'infiammazione. Si formano così comedoni (o punti neri), papule arrossate e pustole (o brufoli). E quando questo processo si estende in profondità, nei pazienti con acne moderata o grave, si formano anche noduli e cisti infiammate che possono lasciare cicatrici sulla pelle.

Alessandra Margreth