Tempo di vacanze: come evitare l’eritema solare

03 luglio 2020

News

Eritema solare: cause

Leggera: la pelle si arrossa leggermente, il rossore scompare in due giorni senza conseguenze.

Eritema solare: il trattamento dai farmaci alle soluzioni naturali

Il trattamento prevede l'applicazione di cosmetici e farmaci ad azione emolliente e idratante. Se necessario, si ricorre ad antistaminici ad uso topico. I cortisonici a uso topico hanno scarsa efficacia, mentre gli spray e le creme anestetici possono causare sensibilizzazione e conseguenti dermatiti. I farmaci antinfiammatori non steroidei per via orale possono ridurre il dolore e l'infiammazione associati all'eritema solare. L'ibuprofene è il principio attivo di prima scelta, ma si possono utilizzare anche l'acido acetilsalicilico (agisce contro la febbre) e il paracetamolo. Soluzioni naturali: di particolare giovamento l'applicazione di impacchi di ghiaccio sulle parti arrossate, crema di calendula, gel di aloe, olio di iperico e garze imbevute di acqua fredda e poche gocce imbevute di tintura madre di calendula. Buoni risultati anche con l'assunzione di Ribes nigrum.