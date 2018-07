24 luglio 2018

News

Gravidanza. Fare attenzione al caldo estivo

Uno dei rischi più comuni per la donna in gravidanza, nei momenti di grande caldo estivo, è quello della disidratazione. Dunque, di perdere sali minerali e liquidi che sono invece importanti per mantenere in equilibrio lo sviluppo del feto. La conseguenza, talvolta, è un aumento delle infezioni alle vie urinarie. Esistono dei sintomi della disidratazione che è bene conoscere e che il ministero della Salute ha così riassunto:

sete intensa

crampi muscolari, soprattutto di notte

debolezza

vertigini

palpitazioni

ansia

pelle e mucose asciutte

abbassamento della pressione arteriosa



Rischio parto prematuro

Il forte caldo estivo potrebbe provocare un parto prematuro. Secondo le ultime ricerche, infatti, in queste condizioni un po' limite si assiste ad un aumento di alcuni ormoni che possono portare alle contrazioni e a un parto prematuro. Questa è una condizione che può interessare soprattutto le donne in gravidanza che soffrono di patologie croniche. E donne che nel periodo della gestazione sono andate incontro a diabete e pressione alta.

Precauzioni all’aperto

Ci sono delle regole che è utile rispettare soprattutto all'aperto:

Evitare di uscire nelle ore più calde e di passeggiare su strade trafficate, dove i livelli di inquinamento sono più elevati.

Proteggersi la pelle del viso con creme solari ad alto fattore protettivo.

Se si va al mare, prendere il sole ma con alcune precauzioni. È consigliabile esporsi solo nelle ore meno calde del giorno (la mattina presto o il tardo pomeriggio), utilizzare sempre creme protettive per evitare scottature e la comparsa di macchie scure sulla pelle (più frequenti in gravidanza a causa delle modificazioni ormonali). Fa bene passeggiare a piedi nudi sul bagnasciuga per favorire la circolazione sanguigna.

Carla De Meo