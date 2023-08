Disintossichiamoci dai social: i consigli di Dica33

09 agosto 2023

Le vacanze dovrebbero tradursi in vacanza da tutto. Anche dai social media e dalla navigazione online. Cogliere l'occasione dell'estate (https://www.dica33.it/notizie/38942/estate-decalogo-alimentazione-del-ministero-della.asp), che offre tante possibilità di relax, divertimento, socialità, per disintossicarsi dall'attività social, permette di vivere un'esperienza di vita reale. Permette di ricaricarsi, riconnettersi con se stessi e con gli altri e godere di momenti importanti. La parola d'ordine dovrebbe essere "Spegnere". Ma per molti si tratta di un imperativo difficile da seguire. Forse non ci piace ammetterlo. Ma molti di noi fanno davvero fatica a vivere senza i dispositivi da cui siamo diventati così dipendenti. E quando andiamo in vacanza potremmo ritrovarci a passare ancora più tempo sui device di quanto non facciamo di solito.Qual è stata infatti l'ultima volta che siete stati un giorno senza Facebook o non avete controllato la pagina Instragram? È partendo da questa analisi che identifichiamo il punto di partenza di un detox dai social: stabilire obiettivi chiari. Definire che cosa si vuole ottenere nel periodo di disintossicazione. Per esempio, trascorrere più tempo con amici o familiari, dedicarsi alle proprie passioni, vivere a contatto con la natura. Riconoscersi in obiettivi chiari aiuta infatti a mantenersi motivati.

La pausa dal mondo virtuale impone la creazione di confini. Vanno stabiliti orari e spazi specifici nei quali non utilizzare i social o i device. Ad esempio, si possono individuare zone "senza telefono" come la cucina (area della convivialità e della socialità per eccellenza) o la camera da letto. Fissare dei limiti aiuta a concentrarsi sul presente e a impegnarsi in interazioni reali. Non vale la regola del tutto e subito. Il suggerimento è iniziare con piccoli passi, brevi pause dai social, riducendo gradualmente il tempo trascorso sulle piattaforme. Per esempio, evitandole durante i pasti o dedicando alcune ore del giorno ad attività offline.

A questo punto che fare nel tempo rimasto a disposizione? Vanno trovate attività alternative che diano gioia, che appaghino. Dedicatevi allora alle vostre passioni, alla lettura di un libro, alle camminate, alla meditazione, all'esercizio fisico, al tempo di qualità con amici e familiari. Oppure, semplicemente, sedetevi a osservare la bellezza che vi circonda. La natura ha un effetto calmante e può aiutare a staccarvi dal mondo digitale. Prestate sempre attenzione all'ambiente e alle persone che vi circondano. In questo senso si potrebbe dire "connettetevi faccia a faccia". Fate tesoro del periodo estivo per dare priorità a queste relazioni. Incontrate gli amici per un caffè, organizzate incontri, gite, partecipate agli eventi della comunità. I legami autentici e le conversazioni nella vita reale possono essere gratificanti e rendere più piacevole il processo di disintossicazione. E ancora:

Cancellate le app più seguite

Lasciate il cellulare in albergo o a casa

Usate la modalità aereo (rende più facile la lontananza)

Concentratevi sulla creazione di ricordi scattando foto

Non siete sicuri di farcela da soli? Cercate sostegno. Avvisate amici e familiari dei vostri obiettivi di disintossicazione digitale e, se credete, incoraggiateli a unirsi a voi per ridurre il tempo trascorso davanti allo schermo. A questo punto, prendetevi tempo per riflettere e valutare l'impatto che la disintossicazione digitale ha sul vostro benessere. Notate eventuali cambiamenti positivi nell'umore, nella produttività e nelle relazioni. Riflettete se questi benefici vi possono motivare a continuare la disintossicazione o a modificare a lungo termine le vostre abitudini digitali. Perché alla fine di tutto, l'obiettivo di una disintossicazione di questo tipo è trovare un sano equilibrio tra il mondo online e offline.