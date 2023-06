Estate 2023: il decalogo alimentazione del ministero della Salute

09 giugno 2023

Decalogo alimentare per i mesi estivi



1. Rispettare il numero e gli orari dei pasti, senza saltare la prima colazione 2. Consumare 5 porzioni di frutta e verdura di stagione e non trascurare la frutta secca e lo yogurt, preferibilmente senza zuccheri aggiunti 3. Preparare i piatti con fantasia, variando gli alimenti anche nei colori 4. Moderare il consumo di piatti elaborati e ricchi di grassi e ridurre i condimenti 5. Privilegiare cibi freschi, facilmente digeribili e ricchi in acqua 6. Consumare un gelato o un frullato può essere un'alternativa al pasto di metà giornata 7. Evitare pasti completi sia a pranzo che a cena, durante soggiorni in albergo o in viaggio 8. Consumare poco sale e preferire quello iodato 9. Rispettare le modalità di conservazione degli alimenti 10. Bere almeno 1 litro e mezzo di acqua al giorno, moderando il consumo di bevande con zuccheri aggiunti.





fonte: Farmacista33





Riparte l'attività estiva "" per prevenire gli effetti negativi del caldo sulla salute, soprattutto nelle persone più fragili: il focus per il 2023 è sulla corretta nutrizione con il "" proposto dal Ministero della Salute. Parte della campagna sono anche i bollettini sulle ondate di calore nell'ambito del "Sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo sulla salute", coordinato dal Ministero.Dal ministero arriva l'invito a regolarsi anche con l'alimentazione durante l'estate con i consigli articolati in 10 punti: