Congelare e surgelare: tutte le differenze

23 marzo 2020

News

La congelazione è un'esperienza che facciamo abitualmente nella nostra cucina: prendiamo un alimento - cotto o crudo - e lo riponiamo nel freezer dove la temperatura è sotto 0°C (fino a -15°). Va detto che in questa forma di conservazione, per la quale si suggerisce di applicare sempre un'etichetta con la data di inizio della congelazione, il prodotto può perdere in parte i valori nutritivi che aveva all'origine e anche l'aroma, il sapore e la consistenza. Questo avviene non solo per il livello di temperatura diverso dalla surgelazione ma anche perché la congelazione si realizza in diverse ore.

Nel linguaggio comune spesso usiamo i verbi congelare e surgelare come sinonimi. In realtà, in comune hanno solo un drastico abbassamento della temperatura che serve per conservare a lungo gli alimenti ma i due metodi sono profondamente diversi nella procedura e nei risultati che si vogliono ottenere. Mutano infatti la temperatura e la durata della conservazione.

Per il prodotto congelato in casa, come abbiamo detto, è importante prevedere l'etichettatura che indica il momento di inizio del processo di congelazione. Ci sono indicazioni chiare sulla durata del prodotto: tre mesi per un cibo cotto, dodici mesi per la frutta, carne cruda da 2 a 12 mesi a seconda della dimensione e dell'animale. Si tratta di scadenze che vanno rispettate: non solo per garantirsi un alimento di qualità ma anche per non incorrere in rischi per la salute.

Il prodotto surgelato, invece, riporta già nella confezione la data di scadenza. Ed è a quella che è necessario attenersi.

Carla De Meo