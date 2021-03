28 marzo 2021

Aggiornamenti e focus

Due porzioni di frutta e tre di verdura al dì allungano la vita

Secondo uno studio pubblicato su Circulation il consumo regoalre di frutta e verdura allunga la vita

Tags:

Secondo uno studio pubblicato sumangiare cinque porzioni giornaliere di frutta e verdura, di cui due di frutta e tre di verdura, potrebbe essere la migliore ricetta per una vita più lunga. «Società scientifiche comeraccomandano da quattro a cinque porzioni di frutta e verdura al giorno, ma i consumatori ricevono ancora messaggi discordanti sulla quantità ottimale giornaliera di frutta e verdura e su quali alimenti includere ed evitare nella dieta» esordisce il primo firmatario dello studio Dong Wang, epidemiologo e nutrizionista alla, ricordando che un'alimentazione ricca di frutta e verdura riduce il rischio di patologie croniche come quelle cardiovascolari e il cancro , tra le principali cause di morte.Ciononostante, solo un adulto su 10 mangia abbastanza frutta o verdura, secondo i dati dei CDC, i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie. Per approfondire l'argomento Wang e colleghi hanno analizzato i dati del, per un totale di oltre 100.000 adulti seguiti fino a 30 anni, raccogliendo informazioni dietetiche dettagliate ogni due o quattro anni. «A completamento dell'analisi sono stati raccolti anche i dati sulla sopravvivenza e sull'assunzione di frutta e verdura da 26 studi svolti su 1,9 milioni di partecipanti in 29 paesi del Nord e Sud America, Europa, Asia, Africa e Australia» scrivono gli autori.I risultati mostrano che l'assunzione di circa cinque porzioni giornaliere di frutta e verdura al giorno si associa a una minore mortalità, e due porzioni al giorno di frutta e tre di verdura correla con la massima longevità. «Questa quantità probabilmente offre il massimo beneficio in termini di prevenzione delle principali malattie croniche ed è un obiettivo relativamente raggiungibile per tutti» osserva Wang. E conclude: «Abbiamo anche scoperto che non tutta la frutta e la verdura offre lo stesso beneficio, anche se le attuali raccomandazioni dietetiche generalmente non fanno differenze. Per esempio, le verdure amidacee, come piselli e mais, i succhi di frutta e le patate non si associano a un rischio ridotto di morte per tutte le cause o per malattie croniche specifiche».