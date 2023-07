Disturbi gastrointestinali: consigli per non rovinarsi le vacanze

04 luglio 2023

La digestione è molto sensibile, non ama i cambi di stagione. Il variare della temperatura interferisce infatti sulle abitudini alimentari. Il passaggio all'estate - e pure all'inverno - porta con sé rallentamenti dei processi digestivi e sintomatologie varie: mal di stomaco, gonfiore, costipazione, bruciore di stomaco, diarrea, indigestione. Il caldo modifica il modo in cui il corpo elabora e digerisce gli alimenti. Ma ci sono anche altre importanti circostanze che vanno tenute in considerazione d'estate: la disidratazione, la preparazione non accurata del cibo, gli stessi alimenti che scegliamo di mangiare.

Per ridurre il rischio di disturbi digestivi ci sono alcuni comportamenti che è utile adottare per non rovinarsi le vacanze. Innanzitutto, rimanere sempre idratati: bere più acqua per compensare la perdita di liquidi causata dal caldo e per abbassare la temperatura corporea. Il collegamento con la digestione è immediato. Una corretta idratazione aiuta a evitare voglie di cibo che possono portare a mangiare troppo e provocare ulteriori disturbi digestivi. Poi, rallentare il ritmo, prendersi il tempo per mangiare, per assaporare il cibo. Farlo troppo velocemente provoca gonfiore, gas e dolori intestinali. Fare attenzione quando si mangia fuori e chiedersi come è stato preparato il cibo, se è rimasto troppo a lungo sul tavolo. Sono importanti anche le scelte. Con le alte temperature è meglio preferire alimenti leggeri, poco piccanti, pasti che non provochino mal di stomaco. È bene approfittare poi dell'abbondanza di frutta e verdura di questa stagione per mantenere un apporto regolare di acqua e fibre. Sono molto utili anche le tisane, calde e fredde.

Un aiuto alla digestione arriva dalle passeggiate: camminare dopo un pasto è un ottimo alleato. Uno studio di American Diabetes Association ha dimostrato che una passeggiata postprandiale abbassa i livelli di zucchero nel sangue. Risultato: il corpo assimila meglio il cibo, raggiunge più velocemente l'intestino (grazie al movimento dei muscoli) e viene processato meglio durante la digestione.