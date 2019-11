04 novembre 2019

Perché camminare all’aperto fa bene

Quando il parco non è vicino

Quanto tempo dedicare alla camminata

Tutti i benefici per la salute

Camminare all'aperto è un vero toccasana per la salute. A costo zero. Alla portata di tutti Camminare è il movimento più naturale che facciamo nel corso della nostra vita. È una attività economica che non richiede attrezzature specifiche né luoghi precisi. È bene sfruttare i parchi, i giardini. Comunque, spazi all'aria aperta visto che trascorriamo gran parte del nostro tempo in posti chiusi, con luce artificiale, collegati sempre ad accessori tecnologici.Il contatto migliore è quello con la natura. Ma non sempre è possibile. Allora gli esperti consigliano di scegliere luoghi e tempi che ci appartengono: il quartiere, la pausa pranzo, il tragitto casa-lavoro, il rientro a casa. La ragione è semplice: scegliere questi luoghi permette di rapportarci in modo diverso con il nostro spazio e con il nostro tempo, imparando a riconoscere i ritmi del corpo e non solo i ritmi della vita, della società, del traffico, del lavoro. Quello che conta è l'equilibrio, la costanza. Non è importante la velocità ma l'approccio, imparando ad ascoltare le percezioni del corpo: il respiro, il passo, il movimento muscolare.La camminata non necessita di orari o tempi specifici come i corsi in palestra ed è possibile tutti i giorni. Il tempo da dedicare non deve essere inferiore ai 30 minuti. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha stabilito in 10 mila passi la vita attiva di una persona, pari appunto a 20/30 minuti di passeggiata a passo sostenuto. Solo così - e cercando di mantenere una costanza giornaliera - può essere considerato un approccio serio a una vita attiva.Già duemila anni fa Ippocrate d'altronde affermava che camminare è la migliore medicina al mondo perché attiva contemporaneamente tutti i nostri apparati e i nostri metabolismi. Lo possiamo fare da soli, in compagnia con gli amici, con la musica, con i nostri pensieri. È un modo per coccolarsi, ritagliarsi uno spazio per sè.Una recente ricerca dellaha stabilito che, nel confronto con la palestra, vince la camminata in un'ottica di miglioramento dello stato fisico e di perdita di peso. In un altro studio, condotto tra il 1999 e il 2012, sono stati visitati circa 50 mila pazienti. È stato verificato come camminare per 30 minuti, ogni giorno, abbia migliorato lo stato fisico di questi individui e mantenuto i benefici nel tempo molto di più rispetto all'attività di palestra.

Sono tanti i benefici sulla salute. Innanzitutto, il continuo stimolo plantare migliora il percorso del sangue verso il cuore con benefici sulla circolazione, riducendo disturbi come ipertensione, insufficienza venosa, linfoedemi, angioedemi e tutte le problematiche linfatiche degli arti inferiori. Migliora l'approccio cardiovascolare, fluidifica il sangue e permette una riduzione - anche molto forte - delle possibilità di ictus (fino al 40%). Studi scientifici affermano che abbatte l'insorgere di infarti dal 10 al 27%. L'associazione dei cardiologi americani ha addirittura stabilito che, subito dopo un infarto o un ictus, è opportuno che il paziente inserisca nella sua terapia quotidiana anche la camminata.

Ma a beneficiarne non è solo il cuore. Pure i muscoli. Migliorando l'ossigenazione del tessuti, infatti, la fibra muscolare è più "pronta a lavorare": le fibre si aprono, l'ossigeno entra nei tessuti muscolari con effetti sulla tonificazione della massa magra. La riduzione di peso - ma pure la riduzione della glicemia - permette una contrazione dei livelli di glucosio nel sangue (meno rischi di incorrere nel diabete di tipo 2 e miglioramento delle condizioni del diabetico di tipo 1). Il fatto, poi, che camminare rappresenti un movimento naturale, che crea un equilibrio tra i movimenti articolari delle braccia, delle gambe, della schiena e della colonna vertebrale, contribuisce alla riduzione dei dolori articolari legati alla sedentarietà e migliora disturbi già esistenti come artrosi, artriti, dolori legati all'età.

I vantaggi per vista e cervello

Nella camminata, l'equilibrio tra braccia e gambe porta a un uso continuo - e a uno scambio - tra gli emisferi cerebrali sinistro (logica) e destro (creatività). Mentre camminiamo ci rendiamo conto che il corpo va da solo e pure la nostra testa si sente più libera. Migliora addirittura la vista: abituati a guardare da vicino, a leggere fogli, sviluppiamo la vista da lontano. Ciò consente di far spaziare anche il cervello, stimolando l'emisfero destro, quello della creatività: aumentare i nostri punti di vista offre al cervello la possibilità di creare nuove idee. Perché? Perché ci liberiamo da blocchi mentali e fisici.

Risultato? Migliora il tono dell'umore, si riduce lo stress, cresce la positività. Per tutte queste ragioni, camminare all'aperto dona benessere fisico e psicologico e migliora la nostra autostima perché dedichiamo tempo a noi stessi. E così facendo regaliamo benessere anche agli altri perché siamo più sereni. Ci piacciamo di più e le relazioni migliorano.

Carla De Meo