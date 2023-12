Proteggere la pelle dal freddo

21 dicembre 2023

La stagione fredda costringe a coprirsi, e il viso è in pratica è l'unica parte del corpo che rimane sempre esposta all'aggressione degli agenti esterni. Vento, pioggia, neve a lungo andare possono inaridire la pelle, soprattutto quando è particolarmente delicata. Per questo bisogna trattarla nel giusto modo. Anche l'aria asciutta degli ambienti riscaldati e lo smog inaridiscono la cute. E le improvvise variazioni di temperatura, passando da un ambiente interno caldo al freddo esterno (e viceversa), sottopongono la pelle a stress. Sono soprattutto le pelli secche e quelle sensibili quelle a maggior rischio di arrossamenti e screpolature.

Come riconoscere una pelle secca?

Questa cute ha un aspetto sottile e fragile, appare poco elastica, disidratata. La quantità di acqua presente nello strato corneo è influenzata dall'umidità ambientale. In un ambiente molto secco si riduce anche la percentuale di acqua negli strati superficiali dell'epidermide. Così dopo una prolungata esposizione a sole, freddo, vento, riscaldamento eccessivo, la pelle tende a inaridirsi ulteriormente.

Bisogna tenere conto dei segnali d'allarme che l'organismo ci invia: la pelle stressata, arida e desquamata richiede accorgimenti che consentano alla cute di ripristinare le proprie barriere fisiologiche perdute. In caso di pelle secca è necessario scegliere prodotti studiati per questo tipo di cute. Detergenti che rispettino il film idrolipidico della pelle, idratanti e lenitivi. Al mattino si può utilizzare una crema nutriente e idratante con fattori protettivi dai raggi UV, la sera un prodotto per la notte per pelli secche. Sono utili anche maschere specifiche.





Pelle sensibile

Anche la pelle sensibile con il clima freddo ha bisogno di attenzioni maggiori. Questa è infatti una pelle particolarmente reattiva, e con il vento e il gelo si arrossa facilmente, può screpolarsi o squamarsi. Nella pelle sensibile il sottile film idrolipidico che la protegge dall'attacco degli agenti esterni non riesce a "funzionare" a dovere. E' quindi indispensabile utilizzare prodotti specifici dall'azione emolliente e lenitiva.

Protezione solare

In inverno è infine indispensabile proteggersi dai raggi UV del sole. Soprattutto ad alta quota e con la neve si deve spalmare sul viso un prodotto solare ad alta protezione, perché le scottature sono sempre possibili. E a fine giornata ci vuole un dopo sole per lenire e reidratare la pelle. Con queste cure ogni tipo di pelle è in grado di affrontare le intemperie!

Alessandra Margreth