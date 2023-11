Sai fare lo scrub? I consigli di Dica33

24 novembre 2023

Esfoliare la pelle è un'operazione semplice che va svolta periodicamente, ed è importante per favorire il normale ricambio cellulare. I raggi UV, lo smog e lo stress, infatti, tendono a renderla spenta e opaca. Uno dei principali metodi è ricorrere a uno scrub. L'operazione si esegue con un prodotto specifico, composto da microgranuli organici e naturali. La sua azione favorisce il ricambio delle cellule e stimola il microcircolo cutaneo. Le cellule morte dello strato superficiale dell'epidermide vengono così eliminate, ottenendo una pulizia più profonda rispetto alla normale detersione. La pelle diventa liscia ed è in grado di assorbire al meglio i principi attivi applicati subito dopo, ad esempio una crema idratante.

Lo scrub va steso sulla pelle inumidita con movimenti circolari delicati per non irritare. Il massaggio deve essere più intenso intorno ai bordi del naso e delicato sulle guance. L'applicazione si può estendere anche sul collo.

Oltre ai granuli leviganti, alcuni prodotti per lo scrub contengono oli vegetali che nutrono la pelle, rendendola più morbida. Al termine dell'esfoliazione e del risciacquo asciugare con delicatezza il viso e applicare un prodotto idratante, emolliente o anti-age. La pelle apparirà presto più luminosa, morbida ed elastica.

E' importante scegliere lo scrub più adatto al proprio tipo di pelle: esistono scrub specifici per pelli secche, per quelle grasse o con punti neri. Per la scelta migliore si può ad esempio chiedere consiglio al proprio farmacista. Uno scrub contiene ingredienti come micro-granuli o polveri di origine naturale, costituiti, ad esempio, da noccioli di frutta polverizzati, zucchero di canna, farina di mandorle o avena. Questi ingredienti, massaggiati sulla pelle, consentono una rimozione meccanica delle cellule morte. Al termine è indispensabile ripristinare l'equilibrio del film idrolipidico della pelle. A questo scopo si deve scegliere un prodotto ricco di proprietà idratanti. In commercio ne esistono diversi tipi, sia come latte che come crema. E il viso sarà subito più luminoso e liscio!

