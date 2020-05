Lean Factory Oncology: per aiutare il paziente oncologico

26 maggio 2020

Garantire il miglior percorso di cura al paziente oncologico, attraverso l'eliminazione delle inefficienze e la valorizzazione degli interventi territoriali al pari di quelli ospedalieri: è l'obiettivo del corso "LeanFactory Oncology" che valorizza il ruolo del farmacista territoriale e la filosofia "Lean" per la riduzione degli sprechi e per il miglioramento dell'efficienza.

Il corso di Formazione sul Campo (FSC), ideato da Edra, organizzato dal provider Imagine e sostenuto da Sandoz Italia, è nato per applicare il Lean anche sul territorio - non più solo negli ospedali - così da garantire una miglior gestione del paziente oncologico attraverso azioni di prevenzione, monitoraggio del paziente e ottimizzazione delle risorse.

Il percorso permette di assicurare alla persona malata e alla sua famiglia una migliore qualità di vita durante tutte le fasi della cura e dell'assistenza, di ridurre il rischio di riacutizzazioni per l'esacerbazione di sintomi sottovalutati dal paziente e di diminuire il rischio di ri-ospedalizzazioni con costi a carico del Sistema Sanitario Nazionale, grazie a un sistema che vigila sul paziente e che offre cure più appropriate e organizzate a livello multidisciplinare.



"L'obiettivo del corso è fornire un modello di efficientamento del sistema, in questo caso la riorganizzazione dei percorsi assistenziali diagnostico-terapeutici del malato oncologico attraverso la formazione di farmacisti territoriali, avvalendosi dell'approccio del Lean in Sanità -afferma Andrea Cicconetti, responsabile scientifico del corso, titolare di farmacia e segretario di Federfarma Roma: si tratta di una filosofia di gestione operativa aziendale che riduce gli sprechi e aumenta l'efficienza dell'intera azienda, creando spazi e circoli virtuosi di prevenzione, monitoraggio del paziente e ottimizzazione delle risorse. Porteremo la filosofia e il metodo Lean fuori dagli ospedali per applicarlo al territorio, a conferma che il "fare rete" tra gli operatori sanitari ha un'indubbia utilità come dimostrato - non senza difficoltà operative - durante il periodo di quarantena Covid-19".



"Attraverso il sistema informativo e alla metodica di condivisione della conoscenza -spiega Ludovico Baldessin, Chief Business & Content Officer di Edra- intendiamo abilitare nuovi modelli efficienti ed efficaci di presa in carico territoriale e rispondere agli unmet needs di paziente, clinico e SSN".



"Grazie ad approcci innovativi possiamo continuare a sostenere i nostri pazienti nel loro percorso di cura grazie alla presenza di professionisti specializzati, garantendo al contempo una migliore gestione delle risorse del Sistema Sanitario a favore di un più ampio accesso alle terapie dei pazienti", conclude Vivek Devaraj, Country Head di Sandoz Italy.